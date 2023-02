Ungeborene Kinder können in Minnesota bis kurz vor der Geburt abgetrieben werden

Mit nur einer Stimme Mehrheit verabschiedeten die Senatoren des US-Bundesstaats den Gesetzentwurf am 27. Januar. Obwohl das amerikanische Bundesverfassungsgericht in einem wegweisenden Urteil im letzten Jahr das sogenannte Recht auf Abtreibung gekippt hatte, sind die einzelnen Bundesstaaten nicht an dessen Umsetzung gebunden. Die Regierung Minnesotas schreibt mit dem H.F.1 genannten Gesetz schreibt das »Recht auf Abtreibung« radikal durch. Die Tötung von Ungeborenen ist in dem nördlich, an der kanadischen Grenze gelegenen Bundesstaat ohne Einschränkungen möglich.