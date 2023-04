Ungarn will mehr Erdgas aus Russland beziehen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

12.04.2023 - 11:20

HIER ALTE KOMMENTARE AUS DEM FOCUS VOM 28 MÄRZ 2015 AUS MEINEM SAVE



"ALS MAN NOCH HALBWEGS DIE WAHRHEIT SCHRIEB ÜBER DIE UKRAINE"



Sonja kommentierte

Mögen die Augen der ERMORDETEN in Ostukraine Sie niemals schlafen lassen !!



Das hier ist das Ergebnis Frau Merkel !







EXTRA FÜR FRAU MERKEL AUS DEM RUSSISCHEN ÜBERSETZT !!



Wir brauchen Arbeitsplätze, gute Löhne, gute Renten und gute Beziehungen zu Russland um all dies zu verwirklichen...DAS SIND UNSERE WERT !!





Hans im Glück kommentierte

Russland sagt: ”USA und EU haben in der Ukraine alle Grenzen überschritten”



Die USA (Obama, McCain, Nuland, Kerry, Biden & Sohn usw.) spielen in Kiew mit ABSTAND die größte Rolle. Hinter ihnen stehen einflussreiche “Westoligarchen wie Soros, Rockefeller, Timoschenko usw.)



Das Herrchen (USA) ruft seinen Hund (EU) nur, wenn es um´s bezahlen z.B. von US-Waffenlieferungen an die Ukraine geht.



Zusätzlich schädigt die USA die deutsche Wirtschaft (Sanktionen gegen Russland). So gewinnt der Kriegstreiber USA doppelt, Deutschland verliert doppelt.



Zeitgleich setzen die USA TTIP in Geheimverhandlungen in Brüssel gegen den Willen der deutschen Bürger durch.



Berlin sieht nur zu. Wer solche Politiker in Berlin hat, der braucht keine Feinde mehr !!