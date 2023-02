Ungarn unter Viktor Orbán weiterhin gegen Sanktionen und Waffenlieferung

Ungarischer Botschafter: Wir sind nicht im Krieg mit Russland

Der ungarische Botschafter in Deutschland, Péter Györkös, stellt klar: »Wir sind nicht im Krieg, sondern die Ukraine«. Ungarn will sich nicht an den Sanktionen gegen Russland und an den Waffenlieferungen in die Ukraine beteiligen.

Foto: Daily News Hungary

Veröffentlicht: 14.02.2023 - 08:15 Uhr

von Redaktion (an)

In einem Interview mit der »Welt« stellt der Botschafter Ungarns in Deutschland, Péter Györkös, klar, dass sich Ungarn unter der der Regierung von Viktor Orbán nicht den Waffenlieferungen an die Ukraine und den Sanktionen gegen Russland beteiligen wird. »Wir sind nicht im Krieg, sondern die Ukraine«, erklärte der Botschafter. Ungarn werde aber weiterhin humanitäre und wirtschaftliche Hilfe leisten und zivile Hilfsgüter in die Ukraine schicken. Außerdem habe man viele Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Aber militärisch sei keine Beteiligung denkbar. Ungarn bleibe Teil der NATO und helfe, die Ostgrenzen der NATO zu schützen. Aber man werde sich nicht militärisch am Ukraine-Krieg beteiligen.