7,5 Mrd. Euro wegen »Korruption« gestrichen

Undemokratische EU: »Ungarn ist keine Demokratie mehr«

Das EU-Parlament hat am Do. 15.9. beschlossen, dass Ungarn »nicht länger eine Demokratie« sei. Am Sonntag, 18.9 kündigte Haushaltskommissar Johannes Hahn an, Ugarn 7,5 Mrd. Euro aus dem EU-Haushalt wegen »Korruption« zu kürzen. Der ungarische Premier Viktor Orbán nannte den Beschluss einen »politischen Angriff«

Foto: Johannes Hahn / Twitter

Veröffentlicht: 18.09.2022 - 16:25 Uhr

von Redaktion (et)