Und wieder einmal die Synode

Die Synodalen Bischöfe haben behauptet, dass der Widerstand hauptsächlich aus konservativen Kreisen in Amerika kommt. entspricht das der Wirklichkeit?

[Wir veröffentlichen einen Gastartikel von Robert Royal* mit freundlicher Erlaubnis in eigener Übersetzung. Original hier zu finden.]

Wie wir bei früheren Synoden gesehen haben, können sie auf subtile und nicht so subtile Weise manipuliert werden. Unsere amerikanischen Bischöfe haben gemäßigte Delegierte nominiert: Kardinal Dolan, Erzbischof Broglio, die Bischöfe Barron, Rhoades und Flores. Diese Woche wählte Papst Franziskus die Kardinäle Cupich, McElroy, Gregory und O'Malley (Tobin nimmt als einer der Organisatoren der Synode teil) sowie Pater James Martin, S.J. Und Victor Manuel Fernández, den Ghostwriter von Amoris Laetitia, den er auch zum Leiter des Dikasteriums für die Glaubenslehre ernannte - ein verwirrender, aber zuverlässiger argentinischer Gatekeeper.

Einige Leute haben begonnen zu argumentieren, dass dies alles ein Streit zwischen selbstgefälligen pezzi grossi, Aktivisten und Ideologen ist - irrelevant für ihr Leben. Und dass es viel wichtiger sei, Energie darauf zu verwenden, treu zu bleiben und sich den scharfen Bedrohungen für Katholiken überall entgegenzustellen - zumal der Vatikan wenig Interesse daran zu haben scheint, ihnen dabei zu helfen. Man könnte jedem verzeihen, wenn er sich von dem ganzen selbstreferentiellen Durcheinander der Synode zur Synodalität abwendet und geschehen lässt, was geschieht. Was wahrscheinlich sowieso geschehen wird, ganz gleich, was Leute von innen oder außen tun oder sagen.

Für viele Menschen ist das die richtige Entscheidung. Die Synode wickelt sich schon jetzt um Dinge wie die Aufnahme von Menschen ab, insbesondere von LGBTQ+, die sich größtenteils nie an die Kirche wenden werden, ungeachtet der Aufnahme. In der Zwischenzeit sehen sich gläubige Katholiken in allen Industrieländern mit aggressiven Bekehrungsversuchen von LGBTQ+-Aktivisten konfrontiert, die die Kommandohöhen der Kultur erobert haben, wie die Sowjets zu sagen pflegten. Und sie werden regelmäßig als Hasser von sexuellen Minderheiten und Frauen, die abtreiben wollen, bezeichnet.

Es ist bereits fast überall der Fall, dass katholische Eltern, die ihren Kindern den Glauben vermitteln wollen, äußerst wachsam sein müssen, bevor sie sie in eine öffentliche Schule, Bibliothek oder zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung schicken. Lehrer, Bibliothekare und Beamte sind jetzt radikal, angestachelt von Berufsverbänden, Hochschulen und Universitäten, den Medien und Hollywood - die besten Leute.

Bislang scheint die Synode diesen und viele andere radikale Angriffe nicht zu bemerken. Deshalb wird diese Website versuchen, hier und in Rom ein paar Wahrheiten auszusprechen, während sich die Geschichte im Oktober entfaltet, wie groß auch immer die Chancen sind, dass es einen Unterschied machen wird.

Denn der LGBTQ+-Moloch ist nur die Spitze des Speeres. Wie Joseph Ratzinger bereits auf den ersten Seiten seiner brillanten Einführung in das Christentum von 1968 erklärte, sind diese - und viele andere Probleme, mit denen wir konfrontiert sind - die logischen Ergebnisse eines viel tieferen historischen Prozesses, durch den sich die westliche Kultur von der geoffenbarten Religion abwandte und es für möglich hielt, die christlichen Werte in einer rationaleren, weniger abergläubischen Form wie dem Deismus zu bewahren.

Als sich das als dünner Stoff erwies, wich die Kultur schnell einer Art von Rationalismus, der sich nur für Fakten über die Natur interessierte, die, so schien es kurzzeitig, den Gott der Natur als Leitfaden für das Leben ersetzen könnten. Fakten sind jedoch träge. Per Definition fehlt ihnen der Wert und die Bedeutung, die der Mensch braucht. Es musste also eine Art verallgemeinerter, vom Menschen geschaffener Progressivismus entstehen, der die Beschränkungen der Vergangenheit immer wieder verwirft, und mit ihm der Glaube an eine, wie Ratzinger es nannte, politische Theologie als Mittel zur Veränderung der Welt.

Wenn es der Synode ernst wäre mit der Frage, wie der Glaube in dieser schönen neuen Welt besser vermittelt werden kann, würde sie über die Notwendigkeit einer massiven Anstrengung im Bereich der katholischen Bildung sprechen. Nur die katholische Tradition verfügt über die Mittel, um auf die katastrophale Weltsicht zu reagieren, die, wie Bischof Barron nicht müde wird zu sagen, der Hauptgrund dafür ist, dass junge Menschen sagen, sie fänden den Glauben nicht mehr glaubwürdig.

Und zusätzlich zu einer katholischen Erziehung in dem Ausmaß, mit dem die (ursprünglichen) Jesuiten die protestantische Reformation weitgehend abgeschwächt haben, brauchen wir eine Umstrukturierung der Missionsorden. Jesus sagte zu den Jüngern: Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Die Synode spricht bereits viel über Mission, aber das bedeutet meist Zuhören, nicht Lehren.

Was wir stattdessen brauchen, ist, die weitgehend eingebildete Angst vor Missionierung abzulegen. Und wir müssen die Entschuldigungen für angeblichen Kolonialismus und Imperialismus vergessen. Welche Fehltritte es in der Vergangenheit auch immer gegeben haben mag, sie wurden schon vor langer Zeit adäquat zurückgewiesen. Sie jetzt wieder auszubuddeln, ist ein reines Ablenkungsmanöver. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben - der Erlöser, der uns frei macht. Wenn man das nicht ohne Entschuldigung oder Umschweife verkünden kann, was bringt es dann, gemeinsam zu gehen?

Die Menschen sind nicht dumm. Als die frühen Märtyrer sich entschlossen, für ihren Glauben zu sterben, oder als Christen Drohungen trotzten, um sich um die Schwächsten von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod zu kümmern, oder als sie Sex und Ehe revolutionierten, glaubten sie eindeutig an das, was sie sagten. Und dieses Vertrauen in die Wahrheit brachte andere dazu, ihnen zu folgen.

Die Jesuitenzeitschrift America hat - wahrscheinlich dank Pater James Martin S.J. - kürzlich große, teure Anzeigen in der New York Times geschaltet, in denen es hieß: Die katholische Kirche verändert sich. Sie werden mitgehen wollen. Die Leser der Times sollten das natürlich tun, denn die Synodalität hat ihnen den Eindruck vermittelt, dass die Dinge, die ihnen am meisten am Herzen liegen, bald umgesetzt werden.

In Rom scheint man das für eine innovative Aktion zu halten, für eine willkommene missionarische Anstrengung für die Leser der Times. In Wirklichkeit ist es ein Zeichen dafür, dass die Kirche beginnt, sich an woke Zeitungen wie die Times anzupassen.

Aber eine Vorhersage - bei Gott gibt es immer Hoffnung, nur ein Grund, warum wir an diesem Thema dranbleiben werden. Die übliche Dynamik wird jeden in der Kirche in Aufruhr versetzen. Wenn Papst Franziskus seiner Form treu bleibt, wird er potenzielle Änderungen in Aussicht stellen, sie aber nur teilweise oder in zweideutiger Weise anbieten, so dass alle Seiten noch frustrierter und gespaltener sind.

Wie in der Vergangenheit wird er das vielleicht auch tun müssen. Die Synodalen haben behauptet, dass der Widerstand hauptsächlich aus konservativen Kreisen in Amerika kommt. Aber wir werden sehen, wenn die Delegierten aus den Peripherien, die nicht von der Fixierung der entwickelten Welt auf das Woke-sein betört sind, gefragt werden, was sie denken.

Vielleicht erheben sie sogar die prophetische Stimme des Gottes der Überraschungen.

*Robert Royal ist Chefredakteur von The Catholic Thing und Präsident des Faith & Reason Institute in Washington, D.C. Seine jüngsten Bücher sind Columbus and the Crisis of the West und A Deeper Vision: Die katholische intellektuelle Tradition im zwanzigsten Jahrhundert.