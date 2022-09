Umfrage: Fast 40% der Briten wollen Umdenken in der Transgender-Frage

Der Widerstand in der Bevölkerung gegen die Möglichkeit, das Geschlecht in der Geburtsurkunde zu ändern, wenn man sich als das andere Geschlecht bezeichnet, ist gewachsen.

Die 2021 durchgeführte British Social Attitudes Survey, die 6.250 Interviews mit Erwachsenen in Großbritannien umfasste, ergab, dass die Ablehnung von 24% im Jahr 2019 auf 39% im Jahr 2021 gestiegen ist, berichtetThe Christian Institute.

Der Meinungsumschwung folgt auf die zunehmende Anerkennung der langfristigen Auswirkungen von »Geschlechtsumwandlungen«, insbesondere in Bezug auf gefährdete junge Menschen und die Sicherheit von Frauen.

Auf die Frage »Sollte eine transsexuelle Person die Möglichkeit haben, das in ihrer Geburtsurkunde eingetragene Geschlecht ändern zu lassen, wenn sie dies wünscht?« sank die Zustimmung ebenfalls von 53% im Jahr 2019 auf 32% im Jahr 2021.

Auf die Frage nach »Versuchen, denjenigen, die sich als das andere Geschlecht bezeichnen, Chancengleichheit zu gewähren«, antworteten 33%, dass diese »zu weit gegangen« seien.

Sir John Curtice, Senior Research Fellow am National Centre for Social Research, das die Umfrage veröffentlicht hat, hob hervor, dass das Thema der Änderung des gesetzlichen Geschlechts in den letzten Jahren in den Medien stärker in den Vordergrund getreten ist.

Der Meinungsumschwung folgt auf zahlreiche prominente Beispiele für die Auswirkungen der radikalen Transgender-Ideologie in den letzten Jahren.

Im Jahr 2020 erhob die Transitionistin Keira Bell Klage gegen den Gender Identity Development Service des NHS England, der im Tavistock Centre in London angesiedelt ist, um Kinder davor zu schützen, dass ihnen experimentelle Transgender-Medikamente verschrieben werden. Der Dienst soll nun geschlossen werden, nachdem ein unabhängiger Bericht festgestellt hat, dass er nicht zweckmäßig ist.

Im Sport haben die internationalen Verbände des Radsports, des Schwimmsports und der Rugby-Liga vor kurzem die Regeln zum Schutz von Frauen vor Verletzungen durch männliche Sportler verschärft, nachdem sie ihre Transgender-Politik überprüft hatten.

Die Umfrage findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem Westminster rechtlichen Rat zu den Auswirkungen der Pläne der schottischen Regierung einholt, Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr rechtliches Geschlecht im Rest des Vereinigten Königreichs selbst zu bestimmen.

Sollte das Gesetz über die Reform der Geschlechtsanerkennung (Schottland) verabschiedet werden, könnten Schotten bereits im Alter von 16 Jahren ihr rechtliches Geschlecht ändern.

Nach der angekündigten Schließung des Gender Identity Development Service des NHS England bis zum nächsten Frühjahr haben Aktivisten die Schließung der Sandyford Gender Clinic in Glasgow gefordert.