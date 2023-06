Ukrainische »Großoffensive« zum Stillstand gebracht

Die von Selenskij vollmundig angekündigte ukrainische Großoffensive ist zum Stillstand gebracht worden. Die Verluste auf ukrainischer Seite sind derart hoch, dass die Militärführung in Kiew über ihre Taktik nachdenken will, berichten westliche Medien.

Selenskij hatte seine Großoffensive wiederholt vollmundig angekündigt, aber eine Art Staatsgeheimnis daraus gemacht, wann und wo diese stattfinden soll. Wie es scheint, war seine Geheimniskrämerei allerdings nur halbwegs erfolgreich, denn seine Truppen marschierten teilweise blindlings in die Verteidigungsstellungen der russischen Streitkräfte. Entsprechend hoch ist der Blutzoll bei Selenskijs Soldaten und die eingenommenen Dörfer, Wiesen, Wälder und Felder rechtfertigen diese Verluste in keiner Form. Deswegen hat die ukrainische Militärführung von weiteren Vorstößen abgesehen und will erst einmal über die Taktik nachdenken, heißt es bei Sky News.

Zu diesem Denkanstoß wird wohl auch der Verlust zahlreicher vom Wertewesten gelieferter schwerer Kampfpanzer beigetragen haben. Ein kompletter Verband bestehend aus Kampfpanzern aus britischer, US-amerikanischer und deutscher Produktion, wurde auf dem Weg zur Hauptkampflinie - also noch ehe er überhaupt am geplanten Einsatzort ankam - von der russischen Aufklärung ausgemacht und durch gezieltes Feuer in einen sehr teuren Haufen Altmetall verwandelt.

Überdies scheinen die Verluste auf den Seiten der ukrainischen Angreifer derart hoch zu sein, dass einige Einheiten nur noch über einen Bruchteil ihrer Sollstärke an einsatzfähigen Männern verfügen. Die russischen Verbände ihrerseits vermeiden weitestgehend den personalintensiven Bodenkampf und haben stattdessen mehrere Einheiten Kampfhubschrauber in die aktuell besonders umkämpften Regionen verlegt. Gegen deren Einsatz hat Selenskij kein wirksames Mittel. Und so fliegen die russischen »Helis« ungestört einen Angriff nach dem anderen gegen die Aufmarschräume der ukrainischen Infantrie und die Stellungen der ukrainischen Artillerie.