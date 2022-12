Über 100 illegale Einwanderer mit drei Bussen beim Haus von Kamela Harris abgesetzt

Das war eine schöne Bescherung für Kamela Harris am Heiligabend: drei Busse mit illegalen Einwanderern stoppten am Heiligabend am Haus der US-Vizepräsidentin in Washinngton D.C. und öffneten dort ihre Türen. Genaues weiß niemand, aber vermutet wird, dass der texanische Gouverneur hinter dem ganz besonderen Präsent steckt.

In den USA ist ein politischer Kampf hinsichtlich des Umgangs mit illegalen Einwanderern ausgebrochen. Die Zentraladministration von »Sleepy Joe« Biden in Washington macht sich dabei einen schlanken Fuß und lädt die Verantwortung für und die Belastung durch die illegalen Einwanderer an die Bundesstaaten ab. Besonders betroffen ist Texas, das eine knapp 1.800 Kilometer lange Grenze zu Mexiko hat.

Nachdem die Biden-Administration im Weißen Haus installiert wurde, kam das Aus für einen gesicherten US-Grenzzaun zu Mexiko. Das änderte in Texas nicht wirklich viel. Gouverneur Greg Abbott von der Republikanischen Partei ließ schlicht und ergreifend die Bauarbeiten an dem von US-Präsidenten Trump begonnenden Grenzzaun in eigener Regie fortsetzen. Eine solche Mauer sei notwendig, weil die Biden-Administration »ihre Aufgabe nicht erfüllt hat«, argumentierte Abbott diesen Schritt.

Abbott sorgt immer wieder für spektakuläre Maßnahmen, um Biden und seinen Genossen in Washington das Versagen in der Flüchtlings- und Migrationspolitik vor Augen zu führen. So ließ Abbott bereits mehrfach in Texas aufgegriffene illegale Einwanderer mit Bussen und Zügen direkt nach Washington D. C. oder auch schon direkt ins Stadtzentrum von New York befördern.

Deswegen liegt der Verdacht auch nahe, dass der Coup vom vergangenen Heiligabend auf das Konto von Abbott geht: drei mit illegalen Migranten besetzte Busse (über 100 Personen) hielten direkt vor dem Anwesen der US-Vizepräsidentin Kamela Harris in Washington D.C. und öffneten dort die Türen.

Texas hat nicht offiziell bestätigt, dass es hinter der ganzen Sache steckt. Aber Gouverneur Greg Abbott hat seit April dieses Jahres 8.400 Einwanderer aus der Dritten Welt nach Washington D.C. gebracht, um gegen die Einwanderungspolitik des Weißen Hauses zu protestieren. Weitere 5.000 Einwanderer wurden nach New York und Chicago umverteilt.