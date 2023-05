Türkischstämmige Polizei-Dozentin bezeichnet Polizisten als »braunen Dreck«

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

24.05.2023 - 11:57

… „Die wohlgenährte Frau, die ihren eigenen Angaben zu Folge Lehrerin und beim Land NRW beschäftigt ist, wollte sich mit dem Nebenjob bei der Polizei noch ein paar Groschen (oder auch ein paar Groschen mehr) hinzuverdienen.“ …



Ja mei: „Gier: Manche nennen es eine nützliche Mitgift der Evolution, andere einen Fehler in unseren Genen“



wobei es sich in diesem Fall wohl eher um das Letztere handelt!



Lässt dies nicht vermuten, dass es sich bei dieser Aslan Bahar um eine Jüngerin des Özdemir handelt,

die seinem Chef – dem Roby – huldigen will?



Weil er jede ihm ersichtliche Möglichkeit nutzt, um zu versuchen, die Deutschen bis anno 2030 auf ´den` Stand zu bringen, den ihm das Schwab per göttlicher(?) Order (Sie werden nichts mehr besitzen und darüber glücklich sein) vorschreit?





Wozu in Zukunft sogar wieder Rassengesetze eingeführt werden???