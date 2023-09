Tucker Carlson: »Offensichtlich rasen wir auf ein Attentat auf Trump zu!«

»Sie fangen mit der Kritik an, dann protestieren Sie, dann gehen Sie zur Amtsenthebung, jetzt gehen Sie zur Anklage, und nichts davon funktioniert... Ich meine, was kommt als nächstes?«, fragte Carlson während eines Auftritts diese Woche im Podcast des Komikers Adam Carolla.

Trump wurde in diesem Jahr viermal im Zusammenhang mit seinen persönlichen Geschäftsbeziehungen in New York, dem Umgang mit geheimen Dokumenten in Florida und seinen Bemühungen, das Ergebnis der Wahlen 2020 in Georgia und Washington, D.C. zu kippen, angeklagt.