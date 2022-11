Trump droht DeSantis mit Veröffentlichung sensibler Infos, wenn er kandidiert

Trump fügte hinzu, wenn DeSantis kandidiere, »würde ich Ihnen Dinge über ihn erzählen, die nicht sehr schmeichelhaft sein werden - ich weiß mehr über ihn als jeder andere - außer vielleicht seine Frau.«

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat in einem am Dienstag veröffentlichten Interview eine seltsame Warnung an den republikanischen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ausgesprochen und damit gedroht, unschmeichelhafte Informationen über DeSantis zu veröffentlichen, wenn er gegen Trump für die GOP-Präsidentschaftskandidatur in zwei Jahren antritt, wie LifeSiteNews berichtet.

Im Gespräch mit Fox News Digital bestritt der 45. Präsident, dass er einen Streit mit dem beliebten Gouverneur habe, den er als »guten Kerl« bezeichnete. Aber dann sagte er, dass, wenn DeSantis für das Präsidentenamt kandidieren würde, »er sich selbst sehr schaden könnte [...] Ich denke, die Basis würde es nicht mögen - ich glaube nicht, dass es gut für die Partei wäre.«

Trump fügte hinzu, wenn DeSantis kandidiere, »würde ich Ihnen Dinge über ihn erzählen, die nicht sehr schmeichelhaft sein werden - ich weiß mehr über ihn als jeder andere - außer vielleicht seine Frau.«

In den sozialen Medien zeigten sich nur wenige von Trumps Drohung beeindruckt. Sie wiesen die Möglichkeit zurück, dass Trump über schädliche Informationen über den Familienvater und Marineveteranen verfügt, und betrachteten die Behauptung - und ihren Zeitpunkt - stattdessen als kleinlich, spalterisch und als Zeichen der Angst vor einer möglichen Herausforderung von DeSantis.

Keiner der beiden Männer hat offiziell angekündigt, 2024 für das Präsidentenamt zu kandidieren, aber Trump hat seit seiner Niederlage bei der Wiederwahl 2020 immer wieder Andeutungen gemacht und eine große Ankündigung in Aussicht gestellt, von der die meisten erwarten, dass sie am 15. November offiziell wird.

DeSantis hat sich unterdessen geweigert zu sagen, ob er die gesamte nächste vierjährige Amtszeit als Gouverneur antreten wird, und während seiner Siegesrede zu seiner erdrutschartigen Wiederwahl als Gouverneur wurde er mit auffälligen Sprechchören zwei weitere Jahre begrüßt, was darauf hindeutet, dass viele seiner treuesten Anhänger im Sunshine State bereit sind, ihn als Gouverneur zu verlieren, um ihn ins Weiße Haus zu bringen.