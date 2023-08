Treffen der BRICS-Staaten diese Woche

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

22.08.2023 - 12:53

Es wird höchste Zeit, das die Dominanz des Westens insbesondere der USA massiv eingeschränkt, besser noch, gebrochen wird. Denn wenn "einer" glaubt, allmächtig zu sein und die ganze Welt beherrscht und tyrannisiert - was die Amerikaner seit Jahrzehnten tun und zwar immer rücksichtsloser mit allen Mitteln, erpresserisch und auch kriegerisch nicht davor zurückzuschrecken, Tausende Menschen mit ihren Waffen und Bomben umzubringen - ist es unbedingt an der Zeit, dem ein Ende zu setzen.

Was als Nächstes und danach kommt, wie sich diese BRICS-Staaten entwickeln, wie die ihre Macht ausbauen und praktizieren werden, weiß man zwar nicht. Aber so wie es ist und immer schlimmer wird mit der skrupellosen und kriegstreibenden Herrschaft des Westens, muss dringend eine Änderung herbei. Also ein Gegengewicht geschaffen werden, um dem Westen/die USA in die Schranken zu weisen. Ein mörderischer Tyrann, der es auf die Spitze treibt, muss beseitigt werden! Denn von selbst hört der NIE auf mit seinem Terror gegen andere.