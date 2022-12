Transsexuelle Frau nach irreversibler Operation »untröstlich«

Das Kinder- und Jugendbuch »American Girl« verteidigt Gender-Buch für Minderjährige inmitten von heftigen Gegenreaktionen.

Die 24-jährige Prisha Mosley, die als junges Mädchen mit der Geschlechtsumwandlung begann und sich im Alter von 18 Jahren einer doppelten Mastektomie unterzog, hat sich von der Umwandlung gelöst und spricht nun über ihre Probleme, wie Fox News berichtet.

»Eines der Probleme, die ich habe, ist der Mangel an Identität«, erklärte Mosley. »Als ich dann auch noch die Trans-Gemeinschaft fand und eine neue Identität fand und bestätigt wurde, war das der Grund für meine Transition.«

In der Sendung America Reports machte Mosley ihre psychische Erkrankung und die Manipulation durch Therapeuten und Ärzte für ihre Entscheidung verantwortlich, sich in einem so jungen Alter zu verwandeln. Sie sagte, dass auch ihre Eltern manipuliert wurden, um die Geschlechtsumwandlung zu unterstützen.

»Ich wurde nicht nur von meinen Transgender-Kollegen manipuliert, sondern auch von meinem Gender-Spezialisten, der Person, die mir mein Empfehlungsschreiben in der Chirurgie ausgestellt hat. Es wurde alles als eine wunderbare Sache verkauft«, sagte sie. »Es war nicht wie ein medizinischer Zustand, den man behandeln lassen musste, der traurig oder ernst war. Es war wie eine lustige Sache, wie du bist jetzt trans und es wird gefeiert und du bist wunderbar und du bist ein Held und all das. Und genau nach dieser Aufmerksamkeit habe ich mich gesehnt.«

Mosley erzählte, dass die Behandlung der zugrunde liegenden Diagnosen, die ihrer Geschlechtsdysphorie vorausgingen, sie dazu veranlasste, mit der Transition zu beginnen. Viele von Mosleys Behandlungen und Eingriffen während ihrer Transition sind irreversibel, darunter ihre doppelte Mastektomie, auch bekannt als Top-Operation.

»Ich bin untröstlich... es gibt einfach eine Menge Trauer,« so Mosley.

Kritiker, darunter auch Mosley, haben sich der Kritik von Experten an American Girl wegen des kürzlich erschienenen Buches A Smart Girl's Guide: Body Image, das Diskussionen über die Geschlechtsidentität enthält. Mosley teilte ihre Gedanken über die Veröffentlichung des Unternehmens mit.

»Jede einzelne Person, die kurz vor oder in der Pubertät ist, fühlt sich mit ihrem Körper unwohl. Er verändert sich, und das ist schwer. Und diese Sprache ist so verwirrend und so seltsam und nuanciert für sie«, sagte Mosley. »Es ist unglaublich verwirrend. Ich denke fast, es ist kriminell. Es stiftet Verwirrung.« American Girl hat das Buch trotz der Gegenreaktionen verteidigt.

Mosley nutzt ihre Erfahrung, um andere junge Mädchen zu ermutigen, sich Gedanken über ihre psychische Gesundheit zu machen, bevor sie körperliche Veränderungen an ihrem Körper vornehmen. »Ich kann es endlich nicht mehr leugnen«, sagte sie.