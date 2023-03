Transe mordet sechs Menschen in Schule

Die Transe Audrey Elizabeth Hale, die sich selbst als Mann identifiziert und sich den Namen Aiden gegeben hat, ist in eine christliche Grundschule im US-Bundesstaat Tennessee eingedrungen und hat dort sechs Personen mit einem Sturmgewehr niedergemäht. Die alarmierte Polizei setzte dem Morden ein Ende.

Seit diesem Monat ist im US-Bundesstaat Tennessee ein Gesetz in Kraft, welches geschlechtsumwandelnde medizinische Eingriffe an Kindern in Tennessee untersagt. Dieses Gesetz hat in den Reihen der LGBTQUSW-Community für Aufruhr gesorgt. In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche Organisationen jener Kreise einen »Trans-Tag der Vergeltung« angekündigt, sogar Mitglieder der US-Demokraten haben sich entsprechend geäußert. Lori Lightfoot schrieb wörtlich auf Twitter: »An all meine Freunde in der LGBTQ+ Gemeinschaft – das oberste Gericht ist hinter uns her. Dieser Moment muss ein Ruf zu den Waffen sein.«

Die 28jährige Audrey Elizabeth Hale fühlte sich durch diese Worte offenbar motiviert, sich selbst zum Rächer hochzustilisieren. Sie drang am gestrigen Montagmorgen in die Covenant School, einer presbyterianischen Grundschule in Nashville (Tennessee) ein und feuerte mit einem Sturmgewehr auf Schüler und Lehrer. Drei Schüler und drei Lehrer mähte sie nieder, bevor die alarmierte Polizei mit einem gezielten Schuss auf die Amok-Läuferin dem Morden ein Ende bereitete. Audrey Elizabeth Hale, so der aktuelle Stand der Ermittlungen, definierte sich selbst als Mann und hatte sich selbst den Namen Aiden gegeben. Der war auch auf der Mordwaffe aufgebracht.

Hale hatte den Mord minutiös geplant. Im Haus der Mörderin wurde neben einem Bekennerschreiben, in welchem Hale ihre Tat ankündigte, auch detaillierte Grundrispläne der Schule gefunden. Der Polizeichef von Nashville, John Drake, bezeichnet die Morde als »einen gezielten Angriff.«

Einige Mitglieder der LBTQUSW-Community befürworten in sozialen Medien die Morde an Kindern. sie schreiben, dass die Behandlung von Transmenschen »verabscheuungswürdig« sei und man sich nicht zu wundern brauche, dass ein »in eine Ecke gedrängte Tier zubeiße.« Ein anderes Mitglied aus jenen Reihen schrieb wörtlich: »Ich denke noch immer, dass Tennessee heute bekam, was es verdient.«

Um die queere LBTQUSW-Propaganda durch- und umzusetzen, dürfen nach dem Selbstverständnis jener Leute demzufolge auch Kinder gemordet und gemeuchelt werden. Sie wollen ihre Weltanschauung offenbar zu einer Pseudo-Religion aufbauschen und gehen dabei über Kinderleichen.