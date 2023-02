Thailand: Prinzessin nach Corona-Booster im Koma

Die thailändische Kronprinzessin Bajrakitiyabha ist ist nur drei Wochen nach ihrer mRNA-Corona-Booster-Impfung aufgrund schwerer Herzrhythmusstörungen kollabiert und liegt nun im Koma. Die thailändischen Behörden sind empört über die Risiken der mRNA-Impfung.

Das Königshaus in Thailand genießt dort höchstes Ansehen, beinahe religiösen Status. Um so bestürzter ist die Öffentlichkeit, als sie erfuhr, dass die Kronprinzessin Bajrakitiyabha nur drei Wochen nach ihrer mRNA-Corona-Booster-Impfung kollabierte und nun im Koma liegt [siehe Bericht »Report24«]. Sie verlor am 15. Dezember aufgrund schwerer Herzrhythmusstörungen das Bewusstsein.

Im Gegensatz zu Deutschland, wo die Mainstream-Medien und Politik den Mediziner Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zum Paria degradierten und wegen seiner Corona-Kritik diffamierten, ist er in seiner Heimat Thailand nach wie vor hoch angesehen.

Professor Sucharit Bhakdi hat mit den thailändischen Behörden, inklusive königlichen Beratern, gesprochen. Er erklärte ihnen, dass dies sehr wahrscheinlich mit der Injektion mit dem experimentellen mRNA-Impfstoff von Pfizer zusammenhänge, welches für die Schädigung des Herzens bekannt ist, berichtet »Report24«.

In Thailand ist die Empörung groß. Es sei durchaus möglich, so Bhakdi zu den Reaktionen aus Thailand, dass man dort die mMRA-Vakzine verbiete und von Pfizer Schadensersatz für die Familie und alle Betroffenen in der Bevölkerung einfordere.