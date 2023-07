Aufruf zur Teilnahme an der Petition ›Weniger Zuwanderung‹

Sven von Storch: Zustände in Frankreich sind eine Warnung an uns in Deutschland

Sven von Storch warnt davor, dass sich die Zustände in Frankreich auch bald bei uns in Deutschland zeigen könnten, wenn die Politik nicht gegensteuert. Er ruft zur Teilnahme an der Petition »Weniger Zuwanderung: Bundeskanzler Scholz, stoppen Sie Faesers Asylpolitik!« auf.

Foto: Freie Welt

Veröffentlicht: 07.07.2023 - 11:30 Uhr

von Redaktion (an)

[Bitte sehen Sie die Video-Botschaft von Sven von Storch auf Telegram (HIER)] Die Initiative »Demokratieschutz« hat unter der Federführung von Sven von Storch eine Kampagne auf den Internetplattformen »Civil Petition« und »AbgeordnetenCheck« gestartet. Titel: »Weniger Zuwanderung: Bundeskanzler Scholz, stoppen Sie Faesers Asylpolitik!« Sven von Storch warnt davor, dass sich die Zustände in Frankreich auch bald bei uns in Deutschland zeigen könnten, wenn die Politik nicht gegensteuert. Er ruft zur Teilnahme an der Petition auf: »Liebe Freunde und Unterstützer, die Lage ist ernst. Bürgerkriegsähnliche Zustände in Frankreich erschüttern uns alle. Es liegt deshalb an uns, solche gewaltsamen und barbarischen Ausschreitungen in Deutschland zu verhindern. Seit einigen Tagen brennen nicht nur Autos und Mülltonnen in französischen Städten, sondern auch Rathäuser, Bibliotheken und Wohnhäuser. Selbst Supermärkte werden schon geplündert. Schon jetzt beträgt der angerichtete Schaden eine Milliarde Euro. Das sind die Folgen gescheiterter Integration und fataler Multikulti-Politik. Die Ausschreitungen schwappen inzwischen auch auf Belgien und die Schweiz über. Damit es nicht zu solchen Szenen in Deutschland kommt, müssen wir jetzt gemeinsam – Sie und ich – Druck auf alle Bundestagsabgeordneten machen, damit die Asyl- und Migrationspolitik, die Merkel angefangen hat und Faeser fortsetzt, endlich beendet wird. Beteiligen Sie sich bitte deshalb Heute mit Tausenden anderer Bürger an unserer Petition ›Weniger Zuwanderung‹. Gemeinsam können wir einen Kurswechsel bewirken. Unterstützen Sie uns bitte deshalb auch mit Ihrer bestmöglichen Spende, damit wir die Kampagne großflächig führen können. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung, Sven von Storch«