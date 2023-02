Brasilien schlägt diplomatische Friedensinitiative zusammen mit China vor

Südamerika will sich nicht an Bidens Krieg gegen Russland beteiligen

Scholz hat die Lage in Südamerika falsch eingeschätzt. Brasilien gehört zu den BRICS-Staaten und will zusammen mit China beim Urkaine-Russland-Krieg diplomatisch vermitteln. Den USA/Biden-Krieg gegen Russland will man nicht unterstützen.

Screenshots YouTube

Veröffentlicht: 01.02.2023 - 07:50 Uhr

von Redaktion (an)

Das hatte sich Olaf Scholz nicht so vorgestellt: Er wollte (oder sollte?) in Südamerika für Militärhilfen gegen Russland werben. Doch weder Argentinien noch Brasilien wollen sich darauf einlassen. Überhaupt will man sich nicht am Biden-Krieg gegen Russland beteiligen. Für Brasilien ist das eigentlich klar gewesen: Denn das Land gehört zu den BRICS-Staaten, dem Bündnis von Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika als Gegenmodel zu den G7-Staaten, die abgesehen von Japan hauptsächlich westliche Industrieländer sind. Aber auch allgemein ist in den meisten südamerikanischen Staaten eine große Skepsis gegenüber den USA und eine gewisse Sympathie für Russland zu spüren. Das ist historisch bedingt. Und es ist eine Frage der Geostrategie. Und genau hiervon haben Olaf Scholz und Annalena Baerbock keine Ahnung: von Geostrategie! Deutschland betreibt ideologische Gesinnungspolitik im Sinne der EU, NATO und USA. Aber abgesehen von einigen Wirtschaftslobbyisten betreibt Deutschland keine internationale Verfolgung eigener Interessen im Sinne einer globalen Strategie. Ganz anders die großen Staaten wie die USA, Russland, China, Indien oder Brasilien: Sie versuchen langfristig ihre Interessen in der Welt durchzusetzen und nutzen dazu die Geostrategie. Die USA, Russland und China sind darin besonders aktiv. Sie versuchen ständig, die Welt nach ihren Bedürfnissen zu beeinflussen. Sie sehen die Welt wie eine Art strategisches Spielbrett und bringen sind überall in die möglichst beste Position. Deutschland betreibt keine Geostrategie. Dieses Spielfeld hatte das Nachkriegsdeutschland den Alliierten überlassen müssen. Aber auch nach der Wiedervereinigung ist Deutschland kein eigenständiger Spieler auf der internationalen Bühne. Stets stehen die Interessen der EU und USA im Vordergrund.