Stell Dir vor, der 4- fache Weltmeister Deutschland scheitert wieder in der Gruppenphase.

Ein offener Brief von Uwe Rapolder, zwölf Jahre Berufsfußballer und 25 Jahre Profi-Fußballtrainer

Nach der völlig unnötigen Niederlage gegen Japan stehen wir schon wieder mit dem Rücken zur Wand.

Jede Niederlage hat ihre Ursachen, die heutige der deutschen Mannschaft hat vor allem EINE. Man sagt, 90% des Erfolges lägen in der Vorbereitung.

Mal unabhängig von der einen oder anderen umstrittenen Personalie (z.B. Schlotterbeck) war die mentale Vobereitung der Truppe eine einzige Katastrophe. Es gab nur ein Thema: das Setzen eines Zeichens gegen den Gastgeber und im Prinzip den Rest der (muslimischen) Welt. "One love", gleiches Recht auf Liebe (und Sex) für alle,gleiche Rechte für alle, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht.

Freunde, das alles ist wichtig, richtig und gut, dafür kann man sicher streiten! Aber eben nicht als Spieler während einer WM. Auch nicht in Katar, wo unser WM Habeck noch vor kurzem den Bückling perfektioniert hat. Gegen den Ausrichter Katar hätte man seit 10 Jahren demonstrieren können.Was ist passiert? Nix, nada!

By the way: Kann man eigentlich nicht auch verstehen, dass andere Kulturen seit Jahrhunderten andere Werte leben?

Heute aber, da diskutieren sie noch 40(!) Min vor dem Anpfiff des Spiels über "wichtige Zeichen", die das Team setzen müsste. Als im ARD um 13.58 die Mannschaftsaufstellung eingeblendet wurde, legte die Mannschaft beim Photo die Hand auf den Mund,um zu zeigen, dass den Spielern der Mund verboten wurde. Kommentator Bartels sagte, dass angesichts eines solchen wichtigen Signals in die Welt die Mannschaftsaufstellung eigentlich egal sei.Genau so kickten sie dann auch.

Das Team musste nur EINES: gewinnen! Denn auf der Welt hört man immer noch lieber auf Erfolgreiche und Sieger, anders als in Deutschland, wo Looser, Studienabbrecher und Denkbehinderte das Sagen haben.

Es ist wie überall, wo Du Leistung erbringen musst: Ohne hohe Konzentration und komplette Fokussierung auf das Wesentliche hast Du keinen Erfolg! Nur Haltung reicht nicht. Von nix kommt nix. Die One-love-Binde von Madame Fraeser neben Signore Infantino hätte grade heute völlig gereicht.

Was jetzt kommt, ist eine Lawine an Schadenfreude für den moralischen Zeigefinger aus weiten Teilen der Welt. Medien und Politik wird dies nicht sonderlich treffen,das Team um den guten Hansi Flick schon eher. Danke.