Steinmeier: Ein Bundespräsident für den man sich schämt

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

… „Einst war Steinmeier aggressiv über Kritiker des Euro hergefallen. Heute zerstört die Euro-Inflation den deutschen Wohlstand. Einst warb Steinmeier für ein diplomatisches Verständnis der Ukraine-Krise. Heute unterstützt er die einseitige und riskante Kriegsunterstützungs-Politik der Ampel-Regierung.“ … Weil er noch immer er ein Deutschland vertritt, „das von Menschen regiert wird, die niemand so richtig wollte“? Versucht er nicht auch ´deshalb` seinem(?) Volk zu suggerieren, im besten Deutschland zu leben, das es je gab???

02.02.2023 - 13:22

Was hat der Kerl politisch vor 1989 gemacht?



Geb am 5. Januar 1956!



Rein vom Alter her, KÖNNTE dieser Mann zu den rund 10 000 unendeckten **** gehört haben.