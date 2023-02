Spiegel: Gefälligkeitsjournalismus dank Gates-Millionen?

Zu diesen Medien gehört laut Presseberichten auch das Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL . So soll DER SPIEGEL beispielsweise im Herbst 2021 2,9 Millionen US-Dollar (etwa 2,5 Millionen Euro) von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung erhalten haben. In der Rubrik namens »Globale Gesellschaft« werden dann Themen behandelt, die der Gates-Stiftung wichtig zu sein scheinen.

Aber wie kommt es, dass die Berichte und Reportagen zu all jenen Themen, die der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung so wichtig sind, wunderbar in das ideologische Schema passen, das die Stiftung vertritt? Wie lässt sich Selbstzensur vermeiden, wenn die Gelder des Stifters doch so wichtig sind? Und welches Weltbild soll propagiert werden? Und warum und zu welchem Zweck?