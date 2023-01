Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Spahn: Ungeregelte Migration und misslungene Integration sind Ursache für Silvesterrandale Misslungene Integration? Na da müssen doch gleich mal wieder Gelder locker gemacht werden, um diese Migranten ruhig zu stellen. Das ganze, was hier einwandert, wird in ihren Herkunftsländern Abschaum genannt, der dort nicht gerne gesehen wird. Mörder, Terroristen und Vergewaltiger. Diese Flüchtlinge sind zum größten Teil aus ihrer Heimat geflohen, um ihren Strafen zu entgehen, die dort auf sie warten. Hier hilft keine Integration, hier hilft nur konsequente Abschiebung und gefährliche Straftäter gehören in die Gefängnisse ihrer Heimat überstellt. Straffälligen die schon eingebürgert sind, sollte die Deutsche Staatsbürgerschaft sofort entzogen werden und ebenfalls ausgewiesen werden.

04.01.2023 - 13:01

Dieser Politiker ist doch einer der größten und unglaubwürdigsten in der Geschichte Deutschlands, jahrelang Merkel dahin gekrochen wo keine Sonne scheint und jetzt so tun als wenn er ein Newcomer bzw. Unschuldsengel ist. Denn er ist doch einer der mit Hauptverantwortlichen in dieser politischen fabrizierten Corona Pandemie und ein Vasall der Pharmamafia, solche Leute haben in der Politik absolut nichts mehr verloren, die so viel Leid und Elend herbeigeführt haben.