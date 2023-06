Lob für milliardenschwere Kriegsunterstützung der Biden-Administration

Selenskyj hat Angst vor Trump-Wahlsieg im kommenden Jahr

In einem Interview mit dem Wall Street Journal äußert sich der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj besorgt darüber, was passieren wird, wenn Donald Trump nächstes Jahr die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnt.

Selenskyj sagt in dem Interview mit dem Wall Street Journal, er sei sich nicht sicher, wie Trump als Präsident der Vereinigten Staaten auf die Entwicklung im Donbas reagiert hätte. Gleichzeitig lobt er die Biden-Administration, die seit Februar vergangenen Jahres Militärspenden im Gegenwert von Hunderten Milliarden Euro nach Kiew geschickt hat. Auf die Frage, was er von Donald Trump halte, gibt Selenskyj zu, dass er sich mit Joe Biden wohler fühlt und weist darauf hin, dass eine neue republikanische Regierung Probleme für die Kriegsanstrengungen der Ukraine schaffen könnte: »Präsident Biden ist ein Präsident während eines ausgewachsenen Krieges und er hat uns mehr geholfen als Präsident Trump es getan hätte«, sagte Selenskyj. Es habe ja auch »keinen ausgewachsenen Krieg« während der Präsidentschaft Trumps gegeben. Selenskij weiter: »In einer solchen Situation wie jetzt, wenn man ausreichend Unterstützung erfährt, hat man Angst vor Veränderungen.« Auch Donald Trumps frühere Behauptung, er könne innerhalb von 24 Stunden eine Friedenslösung für den Ukraine-Krieg aushandeln, ist Selenskyj offensichtlich unangenehm. Laut Selenskyj scheint es Trump egal zu sein, was im Donbas geschieht. Während dessen Präsidentschaft habe Russland die Krim besetzt, behauptet Selenskij in dem Interview. Tatsächlich spielten sich die Ereignisse auf der und um die Krim bereits im Frühjahr 2014 ab - und da hieß der Mann im Weißen Haus Obama!