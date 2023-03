Selenskij gehen die Soldaten aus

Kommentare zum Artikel

die Vernunft 28.03.2023 - 12:00 Endlich kann das westliche verlogene kriegsgeile Politikerpack, einschließlich des schon gemusterten Selenskijs, mal zeigen, ob es sein vieles unverdientes Geld Wert ist.



Also, liebe Ampel, geht freiwillig, tut was für die Welt, und schickt nicht immer Eure Untergebenen vor. Das gibt ein Gottesurteil (wie im Mittelalter). Dann werden wir sehen, ob Rußland oder ob unsere selbsternannten Demokraten im Recht sind.

Es wird höchste Zeit, das ihr von der Weltbühne verschwindet.

Hector 28.03.2023 - 11:41 Na sowas, jetzt hat der heilige Selenski endlich die heißersehnten deutschen Leopardpanzer, aber keine Leute mehr, die sie fahren und bedienen können. Wie wäre es denn mit unseren hiesigen kriegsgeilen Amazonen wie z.B. die FDP-Strack-Zimmermann, Betonfrisuren Uschi vdL oder unserer Trampolina Bärbock? Die sind doch immer geil auf Pulverdampf und blaue Bohnen.

Lutz 28.03.2023 - 11:18 Ich würde mich nicht wundern, wenn dieser Pimmel-Held Elendskyj bald nach deutschen Soldaten ruft.



Der hat ja auch mitbekommen, wie kriegsgeil die hiesigen Wehrdienstverweigerer Gröfaz-Verschnitt, Kuhscheiße-Stapler sowie die Bonsai-Churchill bzw. der ausgemusterte Langhaardackel sind!!!



Hoffentlich erobern die Russen einen Leopard 2, den sie sich dann in Ruhe mal ansehen können!!!



Soldaten der Bundeswehr, wollt ihr euch für den größenwahnsinnigen Warlord in Kiew verheizen lassen???

Thomas 28.03.2023 - 11:12 Der britische Geheimdienst behauptet, seit einem Jahr,

den Russen gehen die Soldaten aus und die Waffen.

Auch das von den Angelsachsen annektierte Nordamerika,

spricht seit Monaten, von ukrainischen Großoffensiven,

samt der Rückeroberung, der russischen Krim.

Also können wir davon aussgehen , das die Wahrheit,

dem Gegenteil entspricht und Russland den Krieg gewinnt,

wofür auch die immer wahnsinnigeren Waffenlieferung,

des "Wertewesten" sprechen. Die Macrone soll schon Marie Antoinette auf das Schafott folgen, was dem Dummmichel medial, vorenthalten wird, damit er nicht

auf dumme Gedanken kommt, während eine denkbehinderte Regierung, in einen Zwergenstaat reist,

um große Pläne zu machen, die Niemanden interessieren und schon gar nicht ,die Weltmächte.

Hein 28.03.2023 - 11:09 Selenski ist auch ein Kleinwüchsiger wie Scholz? Dem sieht man meilenweit gegen den Wind an, dass er noch nie gekämpft hat. Sein grünes Hemdchen ist nur Marketing aus dem Westen.

Hein 28.03.2023 - 11:05 Michael Roth von der SPD möchte unbedingt an die Front, er hat Werbung für Panzerlieferungen direkt in ein Kriegsgebiet unterstützt und möchte noch mehr Kriegswaffen in das Kriegsgebiet schicken, alles finanziert vom Steuerzahler.



Solche widerlichen Typen gehören direkt vorne an die Front.

Hein 28.03.2023 - 11:03 Bundestag alle die Krieg wollen an die Front schicken



Behörden: alle Mitarbeiter an die Front schicken



Waffenkonzerne: alle Mitarbeiter und v.a. Aktionäre an die Front schicken



Altparteien: alle Mitglieder an die Front schicken



Gewerkschaften: Bosse und kriegsgeile Mitglieder an die Front schicken



Medien: alle Mitarbeiter der ÖR und sonstigen Lügenmedien direkt an die Front schicken, die sollten als 1. Kanonenfutter dienen, denn Menschen nutzen solche gar nichts wie sie mehrfach bewiesen haben in den vergangenen Jahren