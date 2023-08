Selenskij fordert neue Waffen - schon wieder

Kaum hat Selenskij wieder eine für ihn kostenfreie Waffenlieferung erhalten, fordert er neue Waffen. Die Biden-Administration schenkt ihm weitere 13 Milliarden US-Dollar, die Berliner Ampel wird offensichtlich nachziehen.

Selenskij kriegt seine Großoffensive nicht in den Griff; ganz im Gegenteil. Für 37 Städte, Dörfer und Gemeinden im äußersten Nordosten des Oblast Kharkov hat er jetzt eine umfassende Evakuierung angeordnet. Diese Orte liegen entlang der Hauptkampflinie an der Grenze zur russischen Region Luhansk. Offenbar rechnen Selenskij und seine Militärs mit einem massiven Vorstoß russischer Verbände in diesem Landstrich.

Zeitlgeich hat die Biden-Administration laut einem Bericht des Handelsblatts beim Kongress um ein Militärhilfepaket in einer Größenordnung von 13 Milliarden US-Dollar angefragt. Angeblich soll ein Teil dieses Geldes zur Aufstockung des US-Waffenarsenals verwendet werden. Ein Großteil daraus ging bereits an Selenskij und auch ein beträchtlicher Teil des jetzigen Pakets wird wieder an eine der korruptesten Regierungen auf diesem Erdball gehen. Seit Februar des vergangenen Jahres hat alleine die Biden-Administration 43 Milliarden US-Dollar in Selenskijs Hände gegeben. Draus gemacht hat er nichts.

Auch von der Berliner Ampel hat Selenskij Waffen gefordert - schon wieder. Er will unbedingt Marschflugkörper vom Typ Taurus in die Finger kriegen. Flugkörper mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern. Das sind Offensivwaffen, keine Verteidigungswaffen. Noch zickt Scholz ein wenig, aber früher oder später wird er einknicken - schon wieder. So wie die Waffenschmiede Rheinmetall, die 50 uralte, teilweise schrottreife Kampfpanzer Leopard 2 von einer belgischen Firma angekauft hat und aus den uralten Karren 30 angeblich einsatzreife Kriegsgeräte innerhalb von sechs Monaten umbauen und dann an Selenskij übergeben will. Das Geld für diesen Handel kommt von der Berliner Ampel - also direkt aus dem Geldbeutel des deutschen Steuerzahlers - schon wieder.

Gefragt, ob er damit einverstanden ist, wurde der deutsche Steuerzahler nicht - schon wieder nicht.