Selenski ist in die USA gereist: Joe Biden erwartet ihn im Weißen Haus

21.12.2022 - 13:15

es bestätigt sich doch nur,dass die Ukraine bis zum letzten Mann einen Stellvertreterkrieg für Kriegsweltmeister USA(nach1945) und deren Nato-Vasallen führt..

Der Kriegsverlauf ist für die Ukraine alles andere als gut wie von den Relotius-Medien und sogenannten Experten täglich geschildert..

Man sollte auch immer erwähnen,dass der Krieg in der Ukraine ja schon 2014 begann,mit dem Maidan-Putsch,angeführt von den USA(Nuland)

Und die Minsk-Vereinbarungen sollten einfach laut Merkel nicht umgesetzt werden,um die Ukraine mit dieser Tarnung kriegsfähig zu machen..

Wer will in Zukunft eigentlich noch mit deutschen Politikern verhandeln,wenn deren Vereinbarungen absolut nichts wert sind,was ja Merkels Aussagen eindeutig beteuerten??

Selensky,der korrupteste Politiker Europas und die Ukraine,das korrupteste Land Europas,wie es die Süddeutsche Zeitung im Februar 2021 noch treffend beschrieb(googeln) wird wahrscheinlich durch die Länge des Krieges immer reicher,sowie seine Vasallen an seiner Seite ebenfalls..

Oder wer kontrolliert unsere Millarden an Steuergeldern,die ohne Kontrolle in die Ukraine fließen oder diese Massen an Spendegeldern weltweit,die unkontrolliert in die Ukraine fließen?

Glaubt denn wirklich jemand,dass die Politiker in der Ukraine,die seit 2014 ihr Volk bescheißen sich nicht weiterhin die Taschen vollstopfen,da das Geld ja in Massen fließt??

Und nun darf Selensky in den USA vor dem Kongress nochmals seine schauspielerischen Talente zum Vorschein bringen und mit seinem korrupten Vorbild Biden anstoßen auf die Verlängerung dieses Krieges,welche ja für beide eiten Vorteile hat,außer für die Bürger der Ukraine ,oder die Bürger des Wertewesten,was wir in Deutschland ja allesamt schmerzlich zu spüren bekommen..