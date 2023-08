»Selbstbestimmungsgesetz ist ein Selbstverstümmelungsgesetz«

Kommentare zum Artikel

karlheinz gampe 24.08.2023 - 12:02 Wir brauchen solche Gesetze nicht, denn es ging früher auch ohne. Toleranz ist Teil der Demokratie und Toleranz war gegeben.



Heute versuchen Minderheiten die Mehrheiten zu tyrannisieren und den Mehrheiten oft ihr krankes Tun aufzuzwingen. Man denke an Vergewaltigungen oft auch von Kindern durch Pädophile z. Bsp. dem US Präsidenten Biden, der sogar Inzest mit der kleinen Tochter begangen haben soll. Auch in Deutschland sind viele derartige Gestalten in Amt und Würden. Man denke nur an CDU Sachsensumpf, der nie aufgeklärt wurde. Manus manum lavat.

ropow 24.08.2023 - 11:55 Natürlich wäre es vernünftiger, die Störung im Kopf zu reparieren, anstatt die körperliche Realität durch irreversible Operationen an die Störung im Gehirn anzugleichen.



Aber es wäre bei weitem nicht so profitabel.



Alleine in den USA war der Markt nur für geschlechtsangleichende Operationen 2021 fast 2 Milliarden USD wert - bei einem geschätzten durchschnittlichen Wachstum von 11,23% jedes Jahr (!) bis 2030.





Ice Cream You Scream. You Literally Lost Your Mind. 24.08.2023 - 11:55 Wesley Hunt hat vollkommen Recht ...



.



Period.

Moralweltmeister 24.08.2023 - 11:33 Ob sie sich zur Selbstverstümmelung von ihrer Regierung in einen Krieg manipulieren oder von Freunden zum Doktor Geschlechtsumwandler bequatschen lassen, macht später keinen Unterschied, weil man so nur Zombies züchtet, die man psychopatisch nennen muss, weil der grausam schockiert und irre wurde bzw. schon vorher war.



Leider aber sind Menschen genetisch beschränkte Herden- und Gewohnheitstiere und schlurfen jedem Rudel nach, um irgendwo dazugehören zu dürfen, weil ihnen nichts mehr Panik bereitet als individuelle Freiheit und Verantwortung.



Diese Schafe wollen Schafe bleiben, gemütlich auf ihrer Wiese grasen, dabei etwas hammeln und lammen und sind außerdem voll zufrieden, dass ihr Hirte ihnen regelmäßig ihre Wolle abschert und sie nackt frierend im Herbstregen stehen lässt.



Sie schwärmen, dass jeder seines Glückes Schmied sei und haben ihres offensichtlich darin gefunden, stupides, gehorsames Nutzvieh zu sein, mit dem andere Vermögen verdienen.



Die seelische und geistige Verstümmelung beginnt lange vor der körperlichen und scheint ein kollektives Symptom der Unzufriedenheit mit dem Hier und Jetzt zu sein. Anders und mehr, mehr, mehr lautet die Dummkopf-Devise, und neue Leute kennenlernen, obwohl man mit den alten Gefährten schon nichts Kluges zu teilen hatte. Der Trend geht also in Richtung tumbe Mittelmaßmasse mit beliebig austauschbaren gleichgesinnten Wenigkönnern.



Gegensätze ziehen sich nicht an, weil zu unterschiedlich. Die verabscheuen sich oft sogar.



Nur gleich und gleich gesellt sich gern in ihrer IQ-Gruppe, weil jemand, der hochkomplexe Anlagen für die Chemische Industrie oder Ölraffinerien entwickelt, kaum Freude an einem 10-Teile-Legobastler haben wird ... außer der ist sein Kleinkind.

Ekkehardt Fritz Beyer 24.08.2023 - 11:26 … „Mit dem Selbstbestimmungsgesetz sollen es einfacher werden, das Geschlecht bürokratisch zu ändern. Doch dabei gehe es geht es nicht um Bürokratie, hier geht es um die Zerstörung von Kindern und von Elternrechten, sagt Beatrix von Storch zu diesen Plänen.“ …



Was die Ampel ausschließlich zum Wohle(?) der indigen Deutschen erfand, da das Ole jeden Morgen aufsteht, „um die Welt zu verbessern“???



Frost 24.08.2023 - 11:21 Was macht man eigentlich, wenn eine Regierung wahnsinnig ist.Man kann dann nur noch beten.Aber in diesem System scheint das weniger schlimm zu sein, als seine GEZ- Gebühren nicht abzuführen. Was dieser Regierung anstellt, findet man in keinem Wortschatz.