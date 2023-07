Sechs »Deutsche« wegen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca festgenommen

Sechs Männer wurden wegen einer gemeinschaftlich begangenen Gruppenvergewaltigung an einer 18-jährigen aus Hannover auf Mallorca festgenommen. Deutsche Medien berichten von »deutschen« Tätern. Der Migrationshintergrund aller Vergewaltiger wird ausgeklammert.

Urlaub auf Mallorca scheint für deutsche Touristinnen genauso »kulturell bereichernd« zu sein wie ein Besuch in einem der bekannten Berliner Freibäder. Eine 18-Jährige aus Hannover musste diese Erfahrung jetzt machen. Sie folgte ihrer Urlaubsbekanntschaft, die sie kurz zuvor am Strand kennengelernt hatte, auf das Hotelzimmer seiner Freunde (wie naiv kann man eigentlich sein?), um dort etwas Spaß miteinander zu haben. Plötzlich, so er aktuelle Ermittlungsstand, stürmten dessen Freunde das Hotelzimmer und machten sich nacheinander und mitunter gleichzeitig über die junge Frau her, um ihren Trieben freien Lauf zu lassen. Die 18-Jährige konnte fliehen und die Polizei benachrichtigen. Die machte kurzen Prozess und bunkerte die Vergewaltiger erst einmal direkt ein.

Die deutschen Mainstreammedien stürzten sich auf das grausame Verbrechen und berichteten sich selbst überschlagend von sechs »deutschen« Tatverdächtigen, jungen Männern aus NRW. Die Überschriften konnten fetter kaum sein. Aber ein wichtiger Fakt, ein ganz wichtiger Fakt, wurde bei der Berichterstattung von den deutschen Medien völlig ignoriert, obwohl die spanischen Ermittler und auch die spanischen Zeitungen noch am Tag der Festnahme darüber informierten: ALLE »deutschen« Tatverdächtigen haben Migrationshintergrund, ausnahmslos mit türkischen Wurzeln.

Vier Namen hat in der Zwischenzeit die Bild veröffentlicht: ein Azad, ein Baran, ein Serhat und ein Yakub sollen unter den Vergewaltigern sein. Die anderen deutschen Mainstreammedien aber bleiben bei ihrer Linie: der Migrationshintergrund der Triebtäter wird verschwiegen, vertuscht, ausgeklammert.

Qualitätsberichterstattung geht anders.