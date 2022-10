Schweiz: Ärzte entdecken so viele Tumorerkrankungen wie noch nie

Weil die Politik der Corona-Bekämpfung Vorrang eingeräumt hat, wurden viele Krebsvorsorge-Untersuchungen, Check-ups und Behandlungen hintenangestellt. Die Folge: Es gibt jetzt so viele Krebsfälle wie nie zuvor.

Wie in vielen europäischen Länder, so wurden auch in Deutschland und der Schweiz viele Krebsvorsorge-Untersuchungen un Check-ups hintenangestellt, weil die Corona-Bekämpfung als wichtiger dargestellt wurde. Nun schlagen die Ärzte in der Schweiz Alarm: Sie registrieren so viele Tumorerkrankungen wie nie zuvor [siehe Bericht »20min.ch«].

Die plötzliche Zunahme führt zu Komplikationen in den Krankenhäusern und Arztpraxen, weil das Personal nicht ausreicht, um alle Fälle zügig zu behandeln. Das ansonsten stabile Schweizer Gesundheitssystem sei überlastet, das Vertrauen der Patienten schwinde, heißt es.