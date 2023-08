Schweden verbiete Projekt zur Abkühlung der Erde durch Verdunkelung der Sonne

Die schwedische Raumfahrtbehörde hat am Mittwoch den ersten Test des SCoPEx-Projekts abgebrochen, das die globale Erwärmung durch Abschwächung des auf die Erde treffenden Sonnenlichts abmildern soll.

Die schwedische Raumfahrtbehörde hat am Mittwoch den ersten Test des SCoPEx-Projekts abgebrochen, das die globale Erwärmung durch Abschwächung des auf die Erde treffenden Sonnenlichts abmildern soll. Das Experiment wird teilweise von Bill Gates finanziert, wie El economista berichtet.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, geht das Verbot auf den Druck von Umweltgruppen und den Anführern der einheimischen Saami-Rentierzüchter in Schweden zurück, die sich in einem Schreiben an die Raumfahrtbehörde gegen den Test ausgesprochen haben. Åsa Larsson Blind, Vizepräsidentin des Saami-Rates, erklärte, dass derartige technologische Eingriffe »völlig gegen das gerichtet sind, was wir jetzt tun müssen: eine Gesellschaft ohne Kohlenstoffemissionen im Einklang mit der Natur zu schaffen.«

Der Begriff »Sonnenblockade« vereinfacht das Ziel von SCoPEx, einem von der Harvard University geleiteten Projekt, das die globale Erwärmung untersuchen will, indem es die Auswirkungen des Sonnenlichts durch die Freisetzung einer gemessenen Menge von Kalziumkarbonat in die Atmosphäre teilweise blockiert. Der eigentliche Name des Projekts lautet »Stratospheric Controlled Perturbation Experiment.«

Das Projekt zielt darauf ab, das Wissen über Solar Geoengineering zu erweitern, ein wissenschaftliches Gebiet, das sich darauf konzentriert, einen Teil des Sonnenlichts zurück in den Weltraum zu reflektieren oder die Menge der aus der Atmosphäre austretenden Sonnenstrahlung zu erhöhen. Ziel ist es, die Temperatur des Planeten zu senken und die Auswirkungen der globalen Überhitzung zu bekämpfen.

Trotz des futuristischen Charakters dieses Projekts stützt es sich auf über vierzig Jahre Forschung zur Umweltchemie der Ozonschicht durch drei Harvard-Teams. Mit diesem wissenschaftlichen Experiment sollen auch die analytischen Fähigkeiten verbessert werden, um vorherzusagen, wie das neue Feld das stratosphärische Ozon verändern könnte.

David Keith, Mitglied des SCoPEx-Projekts und Professor für angewandte Physik an der School of Engineering and Applied Sciences in Harvard, erklärte gegenüber Reuters, dass die Entscheidung Schwedens ein Rückschlag sei. Man werde jedoch versuchen, Schweden in den kommenden Monaten von seiner Meinung zu überzeugen und Unterstützung für einen möglichen Test zu gewinnen.

Sollte das schwedische Verbot jedoch bestehen bleiben, könnte der Test in die Vereinigten Staaten verlegt werden, so David Keith gegenüber der Agentur, allerdings wahrscheinlich nicht vor dem nächsten Jahr. Einige Wissenschaftler und Experten sind der Meinung, dass eine solche Technologie notwendig sein könnte, wenn der unkontrollierte Klimawandel eine unkontrollierbare Bedrohung darstellt, und die laufende Forschung hält die Optionen offen.