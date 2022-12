»Schweden kann bald der NATO beitreten«

US-Außenminister Antony Blinken ist überzeugt, dass Schweden und Finnland bald NATO-Mitglieder sein werden. Man habe die Türkei überzeugen können, ihre Blockadehaltung gegen den Beitritt aufzugeben, so Blinken.

Antony Blinken gab am gestrigen Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Washington unter Beisein der Außenminister Schwedens und Finnlands bekannt, dass er davonüberzeugt sei, dass die beiden Länder in Kürze der NATO beitreten können. »In den USA gibt es überwältigende Unterstützung dafür, dass Schweden und Finnland so bald wie möglich Mitglieder werden«. so Blinken

Im Hinblick auf die türkische Blockadehaltung gegen die NATO-Nordereweiterung sagte Blinken, man habe die US-Pläne und die Zielvorstellungen »den Türken präsentier.t« Es seien harte aber gute Gespräche zwischen den USA und der Türkei gewesen, man habe sich deutlich annähern können und er sei optimistisch, diese Hindernis letztlich in kurzer Zeit aus dem Weg räumen zu können.

Was die USA konkret tun, um die Türkei zu überzeugen, die die schwedischen und finnischen Nato-Anträge blockiert, wollte der US-Außenminister nicht erörtern. Beobachter gehen von neuen Waffenlieferungen für Erdogans Eroberungkriege in Syrien sowie dem Irak aus. Zudem wird gemutmaßt, dass die Biden-Administration ein milliardenschweres Finanzpaket für die angeschlagene türkische Wirtschaft auflegen wird.

Diese Schritte zur Umsetzung der Erweiterungspläne können aber möglicherweise zu spät sein. Die aktuelle schwedische Regierung ist - anders als die vorhergehende - wenig bis gar nicht überzeugt davon, dass ihre Ostseeinseln zu »natürlichen Flugzeugträgern« für die US-Streitkräfte umgewandelt werden sollen. Vor allem sind sie gegen die Stationierung von Trägersystemen, die potenziell mit atomaren Sprengköpfen ausgerüstet werden können. Schweden gehörte zu den ersten europäischen Staaten, die den ursprünglichen Atomwaffen-Sperrvertrag (1970) unterzeichnet haben.