Es nimmt kein Ende: Schon wieder terrorisieren Ökofanatiker der »Last Generation« Berlin. Hunderttausenden Berliner standen wieder in Verkehrsstaus oder mussten Verzögerungen hinnehmen. Auch die Berliner Stadtautobahnen A100 und A111 sind betroffen. Ebenso an mehreren Punkten in der Innenstadt. An manchen Stellen wurde der Schienen.-Ersatzverkehr von U- und S-Bahnlinien durch die Staus aufgehalten. Viele Berliner kamen zu spät zu ihrer Arbeit, zu spät zu ihrem Einsatzort.