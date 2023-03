Scholz lässt sich von der Biden-Regierung an der Nase herumführen

Kommentare zum Artikel

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

F. Michael 01.03.2023 - 12:37 Bei Lanz wurde Herr Habeck angekündigt per Livezuschaltung, da er die >Deutschland GmbH< retten müsse! Die US Vasallen der Deutschland GmbH haben im eigenen Land nichts zu melden, wie soll der vergessliche CumExOlaf, da neben dem dementen Joe etwas dazu sagen?

Ekkehardt Fritz Beyer 01.03.2023 - 12:35 … „Die Biden-Regierung in Washington hat keinerlei Respekt vor der Ampel-Scholz-Regierung in Berlin. Sie zeigt immer wieder, wie sie Scholz an der Nase herumführen kann, egal ob bei Panzerlieferungen oder Pipeline-Sprengungen. Kurz vor seinem erneuten Besuch, wird Scholz beim Panzer-Thema erneut bloßgestellt.“ …



War das gegenüber eines Vasallen, der dies auch bleiben will, etwa anders zu erwarten?





Erzog der der Biden Sepp seinen Ole nicht auch deshalb ´entsprechend´ ähnlich zum Serienlügner,



wie es schon seinem Vorgänger Obama mit unserer(?) Göttin(?) und Allmächtigen(?) gelang???



karlheinz gampe 01.03.2023 - 12:34 Der Führer Olaf Scholz lässt sich auch von den Pollacken vorführen!



SPD ist NAZI-Partei. Internationale Sozialisten also Inter-Nazis im Gegensatz die anderen waren die nationalen Sozialisten bekann als NAZIs.



SPD ist eine faschistische mörderische Partei, das wusste schon die von ihren mörderischen SPD Genossen liquidierte Rosa Luxemburg. Die nationalen Sozialisten krochen aus dem Schoß der Volksverräter Partei SPD. Hier ein Text aus alter Zeit:" Früher warn wir Sozialisten Reichsbanner SPD, heute sind wir Nationalsozialisten, kämpfwen für die NSDAP" !



SPD sollte vom Verfassungsschutz unter Beobachtung gestellt werden. Sie strebt die mörderische Diktatur des Lumpenproletariats an genauso wie Klaus Schab, der seine young leader in Parteien und Regierung installierte, Freimaurer Scholz, Habeck, Baerbock und sogar der Lindner sind young leader des Kriminellen Klaus Schwab, der eine Weltdiktatur anstrebt: Macron, Truedeau, Rutte sind auch young leader des Schwab. Corona Maßnahmen mit Isolationshaft und Impflicht geben einen Außblick auf die zu erwartende Diktatur des kriminellen Lumpenpacks.

Patriot 01.03.2023 - 12:24 Ich bin der Überzeugung, dass unser Bundeskanzler ein Alleskönner ist!



1. Keiner grinst und frohlockt schöner als er.

2. Er ist (un)vergesslich.

3. Einen G-20 Gipfel organisiert er mit der Antifa, als

wäre es (O-Ton) ein Hafengeburtstag. Gelungen!

4. Für Hamburg hat er einen Einbürgerungsmarathon

organisiert. Illegal? Sch...egal.

5. Schwarzafrikanischen Drogenhändler die

Vertriebswege an der Balduintreppe garantiert.

6. Beim Wirecardskandal, war er sogar zu nichts

bemüht.

7. Und bei den Panzerlieferungen (ausgerechnet

Deutschland!) blieb er sich als ungeschickter Umfaller

treu.

8. Und bei dem Nordstream-Terrorakt hat er sich wohl

selbst mit dem Staatswohl verwechselt. Das kann

passieren.

Er stimmt sich ja so gerne mit seinen "Partnern" ab.

Jetzt die Frage: was wusste er demnach im Vorfeld?

Na?

Lutz 01.03.2023 - 12:17 "Scholz stand entwürdigt daneben und HAT NICHTS DAZU GESAGT. NICHTS!"



Wer sich wie ein Rotzlöffel benimmt, den nimmt man auch in Moskau nicht für voll.



Also Gröfaz-Verschnitt!!!



SLAVA ROSSIJA!!!