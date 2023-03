Scholz: Deutschland ist stärkster europäischer Unterstützer der Ukraine

Kommentare zum Artikel

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

Hein 07.03.2023 - 09:41 Dass der Zwergpinscher überhaupt noch weiß, dass die Ukraine unterstützt wird wundert mich ehrlich gesagt.



So wie seine Aussenministerdarstellerin Bierbock sollten alle aus der Berliner Bande empfangen werden, mit so was will weltweit vielleicht gerade noch so ein Schurkenstaat Ukraine etwas zu tun haben. Sonst niemand. Das hat Indien am Rande des G20-Aussenministertreffens deutlichst aufgezeigt. Schade dass da grad kein Monsun runterkam als Bierbock aus dem Flieger trampelte. Eigener Botschafter kommt übers Rollfeld gerannt weil Bierbock alleine da steht wie Häufchen Elend, das kann nur als Realsatire gewertet werden.

Lumpers 07.03.2023 - 09:35 Als oberster Verrichtungsgehilfe der USA könnte sich der Kanzler Scholz auch mit einem goldenen Nasenring schmücken. Es liegt auf der Hand, daß die USA nicht direkt im Konflikt auftreten möchte, und daher ganz großes Kasperlestheater spielt.

Siegfried 07.03.2023 - 09:31 Scholz hat sich mit seinen zweimaligen 180 Grad Drehungen der letzten Wochen und den Anwanzen an die Besatzungsmacht USA und UK seinen, und der seiner Erfüllungsgehilfen, Posten erhalten. Die deutsche Erbärmlichkeit war noch nie so groß wie in diesen Endzeitsystem. Ein ehrloses und ungebildetes Pack auf den Stühlen der Macht im Niedergang. Und die AfD zeigt sich ebenfalls angewanzt, handlungsunfähig und angepasst.

Karl Biehler 07.03.2023 - 09:28 Der verteilt schamlos unser Geld in aller Welt. Als Gegenleisung dafür, müssen unsere Rentner Pfandflaschen sammeln.

Axel Gojowy 07.03.2023 - 09:26 Mal eben für einen zweistündigen Kaffeeplausch nach USA gedüst, als gäbe ein kein Telefon. So macht Klimaneutralität Spaß

Werner Hill 07.03.2023 - 09:22 Ich kann es kaum noch aushalten vor Stolz, daß Deutschland die Fortsetzung des sinnlosen Gemetzels in der Ukraine an vorderster Front unterstützt.



Und es ist auch so schön, sich als "braver Verbündeter" jener Macht fühlen zu dürfen, die "mutmaßlich" unsere Pipeline sprengen ließ und die alles tut, um Deutschland zum "Musterländle" für den Great Reset zu machen.



Auch ist es sehr befriedigend, daß die Worte unseres so souverän auftretenden Kanzlers von den US-Mainstream-Medien "mit Wohlwollen" aufgenommen wurden.



Was wollen wir mehr?

Ekkehardt Fritz Beyer 07.03.2023 - 09:17 … „Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich seit seinem US-Besuch stolz auf die deutsche Unterstützung der Ukraine. Kein Land außer die USA und Großbritannien unterstütze die Ukraine mehr als Deutschland, erklärte Scholz. Den US-Medien zeigt sich Scholz als braver Verbündeter.“ …



Womit der auch m. E. eigentliche Sinn einer scheinbar längst extrem barbockigen Anna - selbst im Verständnis eines ausgemusterten Holzfällers wie mir - erneut hervorgehoben wird!!!



Fritz der Witz 07.03.2023 - 09:15 MaOLAF will sagen: Im "Kampf gegen rechts" unterstützt das Bunte Land die NAZI-Schergen des Wolodymyr in Kiew nach Kräften, damit es ihnen an nichts fehlen möge.



Heil Wolodymyr

werner S. 07.03.2023 - 09:11 Scholz führt, als Vertreter des US-Kolonialstaates BRD, stolz die Befehle von Biden aus und unterstützt voll und ganz dessen Kriegstreiberei.