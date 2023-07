Schoigu: Im letzten Monat 26.000 Ukrainer gefallen, 1200 Panzer zerstört

Laut dem russischen Verteidigungsminister Sergei Schoigu­­­­ sind seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive vor einem Monat 26.000 Ukrainer gefallen, 1200 Panzerfahrzeuge wurden zerstört, darunter 17 deutsche Leo II Panzer und 12 US-Bradleys (Foto).

Seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive auf Charkiw und Saporischschja am 4. Juni beliefen sich die Verluste der Ukraine auf »über 26.000 Soldaten und 3.000 Ausrüstungssstücke«, sagte Schoigu laut TASS.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers zerstörten russische Truppen bei der ukrainischen Gegenoffensive 21 Flugzeuge, fünf Hubschrauber, 1.244 Kampfpanzer und Schützenpanzer, darunter 17 in Deutschland hergestellte Leopard-Panzer, fünf in Frankreich hergestellte AMX-Panzer und 12 in den USA hergestellte Bradley-Schützenpanzer.

Shoigu behauptete, die russischen Streitkräfte hätten 914 wetere Fahrzeuge, zwei Luftverteidigungssysteme, 25 Mehrfachraketenwerfersysteme MLRS sowie 403 Artilleriekanonen und Mörser zerstört. Laut Schoigu haben russische Luftverteidigungssysteme 176 HIMARS-Raketen, 27 luftgestützte Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow und 483 Drohnen der ukrainischen Streitkräfte abgeschossen.

Laut Shoigu erkennen die US-Geheimdienste nun »die hohe Wirksamkeit unserer Verteidigungslinien und Minenfelder sowie die professionelle Arbeit der Heeresflieger und Bodenangriffsflugzeuge, die Präventivschläge gegen die Ziele des Gegners durchführen.«