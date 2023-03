Sarrazin sieht sich mehr als bestätigt: Deutschland schafft sich »beschleunigt« ab

Der ehemalige SPD-Politiker Thilo Sarrazin, der vor mehr als einem Jahrzehnt mit seinem Buch »Deutschland schafft sich ab« für Aufsehen sorgte, sieht seine damalige Prognosen mehr als bestätigt. Der Prozess habe sich stärker beschleunigt, als er es selbst vermutet hatte.

[Siehe hierzu Video auf YouTube HIER]

In einem Interview mit »TV.Berlin« äußerte sich jüngst Thilo Sarrazin zur Einwanderungswelle, die über Deutschland rollt. Seiner aktuellen Einschätzung nach werden seine Prognosen, die er einst in seinem Buch »Deutschland schafft sich ab« geschildert hatte, noch weit übertroffen. Er sei damals im Vergleich zur heutigen, also tatsächlichen Entwicklung, mit seinen Einschätzungen sehr vorsichtig gewesen. Er hatte damals sich hauptsächlich auf die Geburtenraten der in Deutschland bereits lebenden Migranten gestützt und lediglich mit rund 100.000 Zuwanderern pro Jahr gerechnet. Doch die großen Migrationswellen und Millionen Asylsuchenden aus dem Nahen und Mittleren Osten und Nordafrika sowie aktuell aus der Ukraine hätten den Prozess sehr beschleunigt.

Also würden sich alle Prozesse, die er vor über einem Jahrzehnt in seinem Buch beschrieben hatte, nun in einem weit höheren Tempo abspielen. Man könne diese Prozesse geradezu im Zeitraffer verfolgen, wenn man beispielsweise beobachtet, wie schnell sich die Zusammensetzung der Schulklassen verändert. Besonders in Städten wie Berlin sind in einigen Bezirken die deutschen Kinder bereits in allen unteren Schulklassen eine winzige Minderheit.

[Siehe hierzu Video auf YouTube HIER]