Der russische Präsident Wladimir Putin veröffentlicht nun den Entwurf eines Friedensabkommens, das Moskau und Kiew im Frühjahr 2022 ausgehandelt hatten. Gleichzeitig wirft er der Ukraine vor, die Partei zu sein, die dafür gesorgt habe, dass die Friedensverhandlungen im letzten Moment scheiterten

blabla

Aus dem Dokument geht hervor, dass sich die Delegationen der Parteien während der Friedensgespräche im März 2022 tatsächlich auf die allgemeinen Bedingungen für die Neutralität der Ukraine und auf einige Sicherheitsgarantien für das Land geeinigt hatten, bevor Kiew die Verhandlungen plötzlich abbrach und erklärte, die von ihm unterzeichneten Papiere seien nicht gültig.



Bei einem Treffen mit einer Gruppe afrikanischer Staats- und Regierungschefs in St. Petersburg zeigte Putin zum ersten Mal den Entwurf des Dokuments, den die russischen und ukrainischen Gesandten vor über einem Jahr in der Türkei besprochen hatten.



Nach Angaben Putins hatte die ukrainische Delegation ein Dokument mit dem Titel "Vertrag über ständige Neutralität und Sicherheitsgarantien für die Ukraine" unterzeichnet.



Der Entwurf sieht vor, dass die Ukraine die "ständige Neutralität" in ihrer Verfassung verankern muss. Russland, die USA, das Vereinigte Königreich, China und Frankreich sind als Garantiestaaten aufgeführt, aber es ist nicht klar, ob eines dieser Länder - abgesehen von Russland - zugestimmt hat, als Sicherheitsgarant für die Ukraine zu fungieren.



In einem Anhang zu dem Entwurf, den Putin ebenfalls zeigte, werden sowohl russische als auch ukrainische Vorschläge zur Größe des ukrainischen stehenden Heeres in Friedenszeiten sowie zu dessen Ausrüstung dargelegt. Moskau, das die militärischen Fähigkeiten der Ukraine unbedingt begrenzen wollte, schlug vor, die Zahl der Soldaten auf 85.000 und die Zahl der Mitglieder der Nationalgarde auf maximal 15.000 zu begrenzen.



Kiew hingegen schlug vor, dass seine Streitkräfte bis zu 250.000 Soldaten haben sollten.



Moskau schlug vor, dass die Ukraine über 342 Panzer, 1.029 gepanzerte Fahrzeuge, 96 Raketenwerfer, 50 Kampfflugzeuge und 52 "Hilfsflugzeuge" verfügen dürfe. Kiew hingegen wollte 800 Panzer, 2.400 gepanzerte Fahrzeuge, 600 Raketenwerfer, 74 Kampfflugzeuge und 86 "Hilfsflugzeuge".



Die beiden Seiten tauschten auch Vorschläge aus, um den Einsatz von Mörsern, Panzerabwehrwaffen, Flugabwehrraketensystemen und anderen Waffen durch die Ukraine zu begrenzen.



Die Verhandlungen wurden im Frühjahr 2022 abgebrochen, kurz nachdem ukrainische Beamte russische Truppen beschuldigt hatten, in mehreren Kleinstädten rund um Kiew Zivilisten getötet zu haben.



Die Vorwürfe wurden unmittelbar nach dem Rückzug der russischen Soldaten aus den Gebieten außerhalb der ukrainischen Hauptstadt erhoben, den der Kreml damals als freiwillige Maßnahme zur Erleichterung der Friedensgespräche bezeichnete. Gleichzeitig war es eine Tatsache, dass der Einmarsch in die Hauptstadt alles andere als gut verlaufen war.



Moskau hat seitdem wiederholt bestritten, dass Russland in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen hat.



Putin sagte am Samstag, es sei die Ukraine gewesen, die die Verhandlungen sabotiert habe.



- Nachdem wir unsere Truppen aus Kiew abgezogen haben, wie wir es versprochen hatten, haben die Kiewer Behörden ... ihre Verpflichtungen auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen", sagte er.



- Sie haben alles aufgegeben.



Laut Putin hat dieses Verhalten zur unvermeidlichen Fortsetzung des Krieges geführt.



- Wo sind die Garantien, dass sie in Zukunft keine Vereinbarungen brechen werden? Aber selbst unter diesen Umständen sind wir immer bereit, die Verhandlungen wieder aufzunehmen", sagte er.



Wo sind die Garantien, dass sie in Zukunft keine Vereinbarungen brechen werden? Aber selbst unter diesen Umständen sind wir jederzeit bereit, die Verhandlungen wieder aufzunehmen", sagte er.



Zelensky bekräftigte unterdessen den Standpunkt Kiews, dass Verhandlungen nicht in Frage kämen, solange Russland nicht "die Krim zurückgibt" und so weiter.



Putin seinerseits argumentierte, dass die russische Annexion "dem Völkerrecht und der UN-Charta" entspreche, da Moskau das Recht habe, zum Schutz der Bevölkerung des Donbass einzugreifen, die sich dem Putsch in Kiew 2014 widersetzt habe.



Die Ukraine hat nun aufgehört, über eine mögliche Neutralität zu diskutieren, und stattdessen einen formellen Antrag auf Beitritt zur NATO gestellt.