RTL/ntv-Trendbarometer: AfD 16%, Grüne 16%, SPD 17%

… „Aber warum stürzen die Grünen, die der massivste Treiber des Ampel-Desaster sind, nicht weiter ab? Das mag daran liegen, dass die Grünen ideologisch besonders geprägt sind und von den Idealen ihrer Klimapolitik nicht lassen wollen, egal, wie sehr der Rest der Bevölkerung leidet.“



Ist es da nicht exemplarisch, dass nun „ein weiteres Teil im Habeck-Filz“ entdeckt wurde



was ´ein` Grund dafür sein könnte, dass dem Ole sein Grinsen scheinbar immer mehr vergeht



obwohl er den Verfassungsschutz an seiner Seite hat?





Ist es da nicht schon Göttin(?) verdammt hundsmißerablig hinterfotzig und gemein, dass nun sogar Polens Vizeministerpräsident die Lust der Europäer auf Geschäfte mit Russland erkannte



die Politik der von der deutschen Lokomotive gezogenen EU deren Wirtschaft aber lieber dazu zwingen will, „den Munitionsnachschub für die Ukraine sicherstellen“?!





Hochinteressant dabei ist auch m. E., dass die „Bundeszentrale für Politische Bildung“ über „das Ende des Westens" und die Zeit danach bereits nachdenkt!!!