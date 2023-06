Robert F. Kennedy, Jr. ist der beliebteste US-Präsidentschaftskandidat

Der Außenseiterkandidat Robert F. Kennedy, Jr. ist in Umfragen beliebter als Joe Biden und Donald Trump. Daher wird der Biden-Herausforderer auf bisher nie dagewesene Weise zensiert und diffamiert, genau wie Donald Trump.

Laut einer Umfrage von The Economist und YouGov bewerten 49% der Befragten den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy, Jr. positiv, 30% negativ. Bei Joe Biden sind es nur 45% positiv und 52% negativ. 43% sehen Donald Trump positiv, 53% negativ. Beim Gouverneur von Florida Ron DeSantis sind es 41% positiv und 46% negativ.

Robert F. Kennedy, Jr. ist damit der Einzige der vier prominentesten US-Präsidentschaftskandidaten, der überwiegend positiv gesehen wird – um ganze 19%.

Das gilt für beide politischen Lager. So betrachten 44% der Demokraten den Biden-Herausforderer positiv. 48% der parteilosen Wähler und 56% der Republikaner betrachten den Kennedy-Neffen positiv.

Auf einer Wahlkampfveranstaltung im wichtigen Vorwahlstaat New Hampshire am Samstag lockte Robert F. Kennedy soviele Zuhörer an, dass nicht alle Fans aufs Gelände gelassen werden konnten. In seiner Rede kritisierte er die Corona-Lockdowns, die Macht der US-Geheimdienste in Washington und den Ukraine-Krieg.

Die US-Vorwahlen beginnen traditionell im Februar in Iowa und New Hampshire. Dieses Jahr hat die Demokratische Partei jedoch ihren Vorwahlkalender geändert. Die demokratischen Vorwahlen beginnen nun am 4.2.2024 in South Carolina, dessen schwarze Wählerschaft 2020 Joe Biden unterstützt hat. 2016 hatte Bernie Sanders in Iowa und New Hampshire gewonnen, trotz massiver Computer-Wahlpannen in Iowa.

Robert F. Kennedy, Jr. wird bereits jetzt von den Mainstream-Medien massiv bekämpft und als »Wissenschaftsleugner« und »Verschwörungstheoretiker« diffamiert, wie Tucker Carlson in seiner neuen Sendung bemerkte. Der Präsidentschaftskandidat RFK Jr. ist auf Instagram gesperrt. Vergangene Woche löschte YouTube sein Gespräch mit Jordan Peterson aufgrund angeblicher »Impfdesinformation«.

Kennedys 3-Stunden-Gespräch mit Podcaster Joe Rogan wurde bisher über 33 Mio. Mal gesehen.

