Rekordzahl von Selbstmordversuchen bei Kindern und Jugendlichen in Polen in diesem Jahr

Soziale Isolation, Fernunterricht, verschlechterte psychiatrische Hilfe, Corona-Lockdowns sorgen für Rekordselbstmordrate.

In Polen wurde in diesem Jahr eine Rekordzahl von Selbstmordversuchen durch Kinder und Jugendliche verzeichnet. Den polizeilichen Daten zufolge waren es bis Ende September mehr als 1 500. Das sind bereits mehr als im gesamten letzten Jahr, in dem die Zahl so hoch war wie nie zuvor, wie Notes from Poland berichtet.

In den letzten fünf Jahren hat sich die Zahl der Selbstmordversuche bei Minderjährigen mehr als verdoppelt. Experten machen das unterfinanzierte, überlastete und veraltete Unterstützungssystem für psychische Erkrankungen und die fehlende psychiatrische Unterstützung während der Pandemie dafür verantwortlich.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden in Polen 1.535 Selbstmordversuche von Kindern und Jugendlichen registriert, von denen 108 tödlich endeten, wie aus Polizeidaten hervorgeht, die der Nachrichtenwebsite Wirtualna Polska vorliegen. Das waren mehr als die 1.496 Versuche im gesamten Jahr 2021.

Insgesamt haben in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 - über alle Altersgruppen hinweg – 11.032 Polen einen Selbstmordversuch unternommen, und 3.849 dieser Versuche endeten mit dem Tod.

Am häufigsten waren Selbstmordversuche bei Mädchen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren. In dieser Altersgruppe versuchten in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 1.137 Mädchen, ihr Leben zu beenden. Bei den Kindern zwischen sieben und 12 Jahren gab es 54 Selbstmordversuche, von denen jedoch keiner zum Tod führte.

Die diesjährigen Zahlen folgen auf einen vorherigen starken Anstieg der Selbstmordversuche von Minderjährigen im Jahr 2021.

»Die psychiatrischen Abteilungen für Kinder und Jugendliche sind überfüllt«, sagte die Psychologin Michalina Kulczykowska von der Stiftung Dajemy Dziecom Siłę (Wir geben Kindern Kraft) gegenüber Wirtualna Polska.

Sie verwies auch auf einen Bericht des Obersten Rechnungshofs (NIK) aus dem Jahr 2020, aus dem hervorgeht, dass nicht einmal alle 16 polnischen Provinzen über psychiatrische Krankenhäuser für Kinder verfügen.

»Auch in den Schulen ist die Situation schwierig. Nicht jede Einrichtung hat überhaupt einen Psychologen, weil es keine solche Verpflichtung gibt. Und selbst wenn es einen gibt, ist zum Beispiel die Zahl der Arbeitsstunden sehr gering«, fügte sie hinzu.

Eine andere Studie, die von der NIK in diesem Jahr veröffentlicht wurde, ergab, dass der Fernunterricht während der Pandemie die geistige und körperliche Gesundheit der Kinder verschlechterte. Das NIK kritisierte das Bildungsministerium, weil es nicht schnell genug ein Unterstützungsprogramm für Kinder eingeführt hatte.

Anfang dieses Jahres stellte der polnische Gesundheitsminister fest, dass der Zustand der psychischen Gesundheit junger Menschen das anhaltende Trauma durch die Pandemie offenbart. Er fügte hinzu, dass die Zahl der psychologischen Beratungssitzungen für Kinder und Jugendliche im vergangenen Jahr doppelt so hoch war wie 2020 und zweieinhalb Mal so hoch wie 2019.