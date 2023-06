Reichelt: Verfassungsschutz kündigt Restriktion aus Klimaschutzgründen an

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

23.06.2023 - 11:38

Warum haben wir nicht mehr Leute wie Reichelt, die den Bürger darüber aufklären, was der Staat für Schweinereien für sie parat hält? Nur wenn die Menschen wissen, was ihnen bevor steht, können sie entsprechend reagieren. Das, was die Ampel den Deutschen zumutet, ist kriminell und verbrecherisch. Scholz, Habeck, Baerbock und Konsorten müssten sich längst vor einem Gericht verantworten, wenn Deutschland noch ein Rechtsstaat wäre. Ist es aber nicht mehr. Es gibt keine Gewaltenteilung mehr. Die Exekutive hat alle Macht an sich gerissen und macht, was sie will. Deshalb sind Leute wie Reichelt so wichtig, die den Bürger aufklären.