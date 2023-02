AfD fordert: Bundesregierung muss Wohlstandsvernichtung stoppen

Reallöhne sind 2022 durchschnittlich um 4,1 Prozent gesunken

Foto: Pixabay

Veröffentlicht: 08.02.2023 - 08:15 Uhr

von Redaktion (an)

Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, sanken die Reallöhne in Deutschland 2022 um durchschnittlich 4,1 Prozent gegenüber 2021, nachdem sie sich bereits in den letzten beiden Krisenjahren rückläufig entwickelt hatten [siehe Bericht »n-tv«]. Damit sind die Reallöhne so stark gesunken wie noch nie seit Beginn der statistischen Zeitreihe im Jahr 2008. Dazu sagt der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, in einer Presseerklärung »Die Inflation ist zwar aus den Medienberichten verschwunden, frisst sich aber immer weiter ins Leben der Menschen hinein und wirkt wie eine am Parlament vorbei beschlossene Sondersteuer. Besonders hart trifft es die ohnehin schon stark gebeutelten Bezieher von kleinen und mittleren Einkommen. Diese Wohlstandsvernichtung muss gestoppt werden. Die Bundesregierung muss jetzt endlich in die Gänge kommen und die Ursachen der Inflation angehen: Inbetriebnahme von Nord Stream 2, Ende der Sanktionspolitik gegen Russland und Weiterbetrieb der letzten Kernkraftwerke. Außerdem braucht es Mehrwertsteuersenkungen bei Grundnahrungsmitteln und Kraftstoffen sowie eine EZB-Geldpolitik, die diesen Namen auch verdient und sich nicht als Geldautomat für grüne Phantasieprojekte missbrauchen lässt.«