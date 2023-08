Reagans Denkfabrik will US-Hilfe für die Ukraine einstellen

Die Heritage Foundation war Präsident Reagans Lieblings-Denkfabrik und Reagan verkörperte die Ideen und Prinzipien, die Heritage am Herzen liegen. Nun ändert sie Kurs und ist der Meinung, dass die USA ihre Hilfe für die Ukraine einstellen sollten.

Kevin Roberts, Präsident der Heritage Foundation, sagt, dass die Vereinigten Staaten nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um das derzeitige Niveau der Hilfe für die Ukraine aufrechtzuerhalten, und weist darauf hin, dass die amerikanische öffentliche Meinung auch eine geringere Bereitschaft anzeigt, Kiew weiterhin zu finanzieren. Die Denkfabrik plädiert nun für eine Anpassung bisheriger Prinzipien an neue Realitäten.

»Die USA sind wirtschaftlich viel schwächer als früher. Es ist uns unmöglich, an mehreren Orten der Welt militärisch einzugreifen. Folglich müsse Reagans Grundsatz „Frieden durch Stärke“ an neue Realitäten angepasst werden«, sagt Roberts.

Anstelle der USA sollten nach Ansicht der Heritage Foundation die europäischen Länder ihr Engagement zur Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland, der seit Februar letzten Jahres andauert, verstärken. Ohnehin sollten die USA ihre weltweiten militärischen Aktivitäten zurückfahren, so Roberts.

Der Rückhalt in den USA für den militärischen Kurs der Biden-Administration schwindet immer mehr. Vor allem die vielen finanziellen Geschenke an Selenskij seitens Bidens stoßen immer mehr US-Amerikaner sauer auf. Dieses Geld fehlt für die Bekämpfung der immensen sozialen Probleme im Land. Zahlreiche vollmundige Wahlversprechen können Biden und seine Genossen nicht einhalten, das wird immer deutlicher. Entsprechend schlägt das politische Pendel in Richtung Trump aus. Auch das führt zu der Richtungsänderung bei der Heritage Foundation.