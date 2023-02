Razzia bei Selenskij-Vertrauten Ihor Kolomoisky

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

07.02.2023 - 11:11

Das ist doch nur ein Schauspielstück mit sehr schlechten Schauspielerin in der Hauptrolle mit Flintenuschi von dem Leiden, dieser korrupte Diktator will nach außen hin zeigen daß er gegen Korruption vorgeht aber die Musik spielt hinter der Bühne. Sicherlich erhofft er sich so schneller in der korrupten EU einen Spitzenplatz für die soooo demokratische Ukra Nazis, denn eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.

Dieses wird auch sicherlich nur die nicht gewählte v.d.Leiden mit ihren nicht legitimierten Vize Präsidenten bestimmen. Hoffentlich implodiert dieser korrupte Haufen so schnell wie möglich damit die Völker Europas aus ihrer Knechtschaft entkommen. Aber vorher wird noch schnell Krieg gemacht damit der Untergang noch viele Unschuldige trifft.