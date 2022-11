Abschuss erfolgte in der Ukraine

Raketeneinschlag in Polen: Ermittlungen abgeschlossen

Die Ermittlungen nach dem Raketeneinschlag in Przewodow (Polen) sind abgeschlossen, die Ergebnisse sind eindeutig, unzweifelhaft und klar: die Rakete, die in dem polnischen Dorf zwei Landarbeiter tötete, wurde in der Ukraine abgeschossen.

Veröffentlicht: 24.11.2022 - 10:10 Uhr

von Redaktion (mk)

Selenskij hat ein neues Problem: trotz seiner Propaganda und dem ganzen von ihm fabrizierten Popanz um die im polnischen Dorf Przewodow eingeschlagene Rakete, bei der zwei Landarbeiter getötet wurden, haben sich die Teilnehmer und Mitglieder der Untersuchungs- und Ermittlungsgruppen nicht beeinflussen lassen. Sie haben die Ermittlungen laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP vor Ort abgeschlossen haben und das Ergebnis ist ebenso eindeutig wie unzweifelhaft und auch klar. Die besagte Rakete vom Typ S300 ist zwar alter sowjetischer Bauart, wird aber sowohl bei den Streitkräften der Ukraine wie auch denen Russlands verwendet. Die limitierte Reichweite der Rakete und der Einschlagsort belegen aber eindeutig, dass die Rakete aus einer Luftabwehrstellung der Ukraine abgeschossen wurde. Und für Selenskij werden die Probleme immer größer: nicht nur, dass seine Soldaten die Rakete abgefeuert haben und zwei Polen auf polnischem Territorium töteten, der Abschuss sei nach Überzeugung der Ermittler auch noch »unprovoziert« erfolgt. Soll heißen, zum Zeitpunkt des Abschusses habe sich nach aktuellem Stand weder ein russisches Kampfflugzeug noch eine Rakete oder Drohne auch nur ansatzweise in dem entsprechenden Luftraum befunden. Entweder hat die Besatzung der Luftabwehrstellung einen Bedienungsfehler gemacht und die Rakete wurde zufällig abgefeuert. Oder aber es sollte eine Art Übungsschuss sein, bei dem die Entfernung und der Zielort falsch berechnet wurde. Die dritte Option, nämlich dass die Ukraine durch den Beschuss Polens eine internationale Krise herbeiführen wollte und so einen NATO-Beistandsfall durch einen angeblich russischen Angriff auf Polen konstruieren wollte, ziehen die Ermittler nicht in Betracht. Hinter vorgehaltener Hand soll diese Möglichkeit mit den Worten »so dumm können wirklich niemand sein« kommentiert worden sein.