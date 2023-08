Der »Fleischwolf« von Rabotyne

Putin: »Ukraine wirft ihre Soldaten auf unsere Minenfelder als ob sie nicht ihre Bürger wären«

Der russische Präsident Wladimir Putin hat der Ukraine vorgeworfen, »ihre eigenen Soldaten sinnlos zu Kanonenfutter zu machen«, berichtet Russia Today. »Sie werfen (ihre Soldaten) in unsere Minenfelder, unter unser Artilleriefeuer und tun so, als wären sie nicht ihre eigenen Bürger. Es ist unglaublich«“, so Putin. Die Washington Post berichtete, einige NATO-Staaten würden es vorziehen, dass die Ukrainer weiter »kämpfen und sterben«, anstatt »einen voreiligen Frieden zu schließen«.

Bei einem Treffen mit dem amtierenden Chef der abtrünnigen Lugansker Volksrepublik, Leonid Pasechnik, am Mittwoch im Kreml bezeichnete Putin die Lage an der Frontlinie trotz der anhaltenden Angriffe der von der NATO unterstützten ukrainischen Armee als »stabil«. Während die Ukraine ihre letzten strategischen Reserven, darunter die 82. Luftlandebrigade, in die »Gegenoffensive« im Süden der Ukraine wirft, bleibt die Lage schwierig. Das russische Verteidigungsministerium spricht von ukrainischen Verlusten von rund 700 Mann pro Tag seit dem Wochenende. Die Angriffseinheiten der 46. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben der russischen Zeitung Iswestija „erhebliche Verluste“ erlitten. Die russischen Streitkräfte behaupten, immer noch 50 % von Robotyne zu halten. Neueste geolokalisierte Aufnahmen zeigen einen Angriff auf ukrainische Streitkräfte im Osten des Dorfes. Experten, die von der Iswestija befragt wurden, sind überzeugt, dass die Ukraine »angesichts der katastrophalen Verluste, die Kiew bei seiner stümperhaften Gegenoffensive erlitten hat, kein Personal mehr hat, um weitere Angriffe zu starten«, berichtet die TASS. »Die ukrainischen Einheiten operieren jetzt in kleinen mobilen Gruppen, die sich auf die relativ hohe Geschwindigkeit und Sicherheit der von den USA gelieferten gepanzerten Stryker-Truppentransporter verlassen, und versuchen, die russischen Stellungen im Vorwärtsgang abzuschneiden, bisher mit wenig oder gar keinem Erfolg«, so die Iswestija. »Die ukrainischen Verbände versuchen, wenigstens einige Anzeichen von Erfolg zu zeigen. Sie versuchen, nach Tokmak am Asowschen Meer durchzubrechen, aber es gelingt ihnen nicht. Der Feind erleidet schwere Verluste. Alles deutet darauf hin, dass sie bald nichts mehr zum Angreifen haben werden. Aber im Moment sehen wir unerbittliche, schwere Kämpfe«, sagte der Militärexperte Wassili Dandykin der Iswestija. Der ukrainische Kriegsgefangene Sergej Rosko berichtete seinen russischen Entführern, er sei von der Straße weg eingezogen worden und habe nur eine oberflächliche medizinische Untersuchung und militärische Ausbildung erhalten, bevor er an die Front geschickt wurde. NATO-Ausbilder erklärten den Ukrainern, die »geschwächte« russische Armee könne schnell besiegt werden. Noch bevor die ukrainischen Soldaten die Frontlinie erreichten, gerieten sie unter russisches Artilleriefeuer, so Rosko. »Ich wurde von einer Explosion getroffen, ich weiß nicht genau, wovon. Sie ließen mich einfach liegen. Als ich wieder zu mir kam, kroch ich in den nächsten Schützengraben, wo ich zwei oder drei Tage lag, bis mich russische Soldaten sahen, mich aus dem Graben zogen, mich medizinisch versorgten und ins Krankenhaus brachten«, sagte Rosko. Er beschuldigte die ukrainischen Kommandeure, »nicht auf halbem Weg zu ihren Stellungen zu sein« und es vorzuziehen, »in einiger Entfernung von der Kontaktlinie zu bleiben«. Amerikanische und andere westliche Offizielle beklagten, dass »die zermürbende Gegenoffensive der Ukraine Schwierigkeiten hat, die verschanzten russischen Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, zum großen Teil, weil sie zu viele Truppen, einschließlich einiger ihrer besten Kampfeinheiten, an den falschen Stellen hat“, berichtete die New York Times. »Als die Verluste weiter zunahmen und Russland immer noch einen Vorsprung an Truppen und Ausrüstung hatte, rieten führende amerikanische Offiziere der Ukraine, sich darauf zu konzentrieren, russische Minenfelder und andere Verteidigungsanlagen zu durchbrechen, selbst wenn die Ukrainer dabei noch mehr Soldaten und Ausrüstung verlieren würden«, schrieb die New York Times. »Selbst die erfahrensten Einheiten wurden nach schweren Verlusten mehrmals neu formiert«, berichtet die NYT. Diese Einheiten »verlassen sich auf einen schrumpfenden Kader hochrangiger Kommandeure. Einige Züge bestehen hauptsächlich aus verwundeten Soldaten, die in den Kampf zurückgekehrt sind«. In einer Videotelefonkonferenz am 10. August forderten der Vorsitzende der US-Generalstabschefs, General Mark A. Milley, und sein britischer Amtskollege, Admiral Sir Tony Radakin, den ranghöchsten ukrainischen Militärkommandeur, General Valeriy Zaluzhnyi, auf, »sich auf eine Hauptfront zu konzentrieren«, schreibt die NYT, »anstatt seine Truppen auf die Nord- und Südfront aufzuteilen.« Russland ist im Norden auf Kupjansk und Charkiw vorgerückt, während die Ukraine versucht, auf die Krim und nach Mariupol im Süden vorzudringen. »Einige Analysten glauben, dass die Fortschritte zu spät kommen könnten«, berichtet die NYT. »Die Kämpfe finden auf meist flachem, unwegsamem Gelände statt, das die Verteidiger begünstigt. Die Russen kämpfen aus versteckten Stellungen, die die ukrainischen Soldaten oft erst sehen, wenn sie einen Meter entfernt sind. Stunden, nachdem die Ukrainer ein Minenfeld geräumt haben, feuern die Russen manchmal eine weitere Rakete ab, die an derselben Stelle weitere Minen verstreut.« Den ukrainischen Hauptstreitkräften »könnte Mitte bis Ende September die Luft ausgehen«, schreibt die NYT, da Regen und Schlamm einsetzten. »Während die Kämpfe noch Monate andauern könnten, sagen amerikanische und andere westliche Offizielle, dass die ukrainische Gegenoffensive nicht genug entscheidende Feuerkraft hat, um einen Großteil der 20 Prozent des Landes, die Russland besetzt hält, zurückzuerobern.« US-Beamte geben zu, dass die Ukrainer »nicht den Erfolg hatten, den sie oder ihre Verbündeten zu Beginn der Offensive erhofft hatten«, zitiert die NYT General Milley, der die letzten zwei Monate der Gegenoffensive als »lang, blutig und langsam« beschreibt. »Es hat länger gedauert, als die Ukraine erwartet hatte«, sagte Milley. »Aber sie machen begrenzte Fortschritte.« Die Washington Post berichtete im April, dass einige NATO-Staaten es vorziehen würden, wenn die Ukrainer weiter »kämpfen und sterben« würden, anstatt einen »verfrühten Frieden« zu schließen, und dass sie jedes Ergebnis ablehnten, das als »Sieg« für Moskau verkauft werden könnte.»Selbst ein ukrainisches Versprechen, der NATO nicht beizutreten, könnte einige Nachbarn beunruhigen«, berichtete die WaPo. »Das führt zu einer unangenehmen Realität: Für einige in der NATO ist es besser, die Ukrainer weiter kämpfen und sterben zu sehen, als einen Frieden zu erreichen, der für Kiew und den Rest Europas zu früh oder zu teuer kommt.« Deutsche Übersetzung: UncutNews