Putin macht »Sowa-Zentrum« dicht

Das »Sowa-Zentrum« ist laut Eigenverständnis ein angebliches »Informations- und Analysezentrum« zur Information und Forschung zu Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit in Russland. Finanziert wird Sowa von Soros und Gates. Deshalb lässt Putin jetzt den Laden dicht machen.

Die angeblich »antirassistische« russische Organisation »Sowa-Zentrum« in Moskau, das dem politisch linksextremen Spektrum nahe steht, soll aufgelöst werden. Darüber werde das Moskauer Stadtgericht entscheiden, schreibt die Organisation in einer Pressemitteilung. Das Sowa-Zentrum hat 12 Mitarbeiter und hat mit anderen ähnlichen Organisationen außerhalb Russlands zusammengearbeitet. Auf ihrer Website schreiben die Betreiber, dass sie von mehreren ausländischen Staaten und internationalen linken Organisationen wie der Open Society der Stiftung des Finanzmilliardärs George Soros und der Gates-Stiftung finanziert werden.

Seit 2012 müssen sich vom Ausland finanzierte Organisationen in Russland als ausländische Agenten registrieren lassen. Seit 2016 wird das Sowa-Zentrum vom russischen Justizministerium als ausländischer Agent eingestuft. Das Ministerium hat nun gefordert, dass das Sowa-Zentrum sofort gezwungen wird, seinen Betrieb einzustellen, da es 24 Mal an Veranstaltungen außerhalb der Region Moskau teilgenommen hat, in der es registriert ist.

In den Reihen der »Aktivisten« ist das Geschrei nun groß. Aleksandr Verchovskij, Direktor des Sova-Zentrums und sichtbarstes Gesicht, sagt, dass die sogenannte »antirassistische Arbeit trotzdem weitergehen wird und dass er beabsichtigt, dafür eine neue Rechtsform zu finden.« Er bezeichnet den Vorstoß des Ministeriums als »lächerlich«.