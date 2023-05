Prof. Noam Chomsky warnt vor Kriegseskalation in der Ukraine

Der Westen gieße immer mehr Öl ins Feuer. Es seien schon zu viele Menschen auf ukrainischer und russischer Seite gestorben. Die ganze Welt leide. Und Europa werde in die De-Industrialisierung getrieben.

[Siehe Video HIER]

Noam Chomsky warnt vor einer Kriegseskalation in der Ukraine. Russland könnte provoziert werden, zu schwereren Waffen zu greifen. Eine völlige Eskalation mit allen fatalen Folgen bis zum Weltkrieg mit atomarer Option sei nicht auszuschließen.

Es seinen dringend Verhandlungen nötig. Doch die USA hätten kein Interesse an Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau. Es lege in Washingtons Interesse, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine so lange wie möglich schwelen zu lassen, um Russland langfristig zu schwächen.

Noam Chomsky erinnert daran, dass im letzten Frühling die Führung in Kiew Bereitschaft gezeigt hatte, in Verhandlungen mit Moskau zu treten. Es waren jedoch die USA und Großbritannien, die Selenskij davon abhielten. Der Krieg hätte also längst beendet werden können, wenn Washington und London nicht interveniert hätten. Die ganze Regie des Krieges werde von den USA geleitet; die Ukraine ist nur ausführende Instanz.

Chomsky verweist darauf, dass man in den USA ganz offen darüber diskutiere, wie praktisch es doch sei, dass man mit wenig Einsatz die militärischen Kapazitäten des größten globalen Gegners empfindlich schwächen könne. Die Ukrainer machen die Drecksarbeit, opfern ihre Soldaten, die USA helfen nur mit verhältnismäßig kleinen Summen an Geld und Waffen im Vergleich zum sonstigen Militär-Budget der USA.

An diesem Krieg leiden aber nicht nur die Ukraine und Russland, erklärt Chomsky, sondern quasi die ganze Welt (außer die USA). Denn die Preise für Ressourcen (Weizen, Erdöl, Erdgas) betreffen alle Menschen.

Europa, so erklärt Chomsky, bewege sich in Richtung De-Industrialisierung. Die ganze Industrie in Europa mit Deutschland als Schwerpunkt im Zentrum profitierte seit Jahrzehnten von günstigen Rohstoffen und Energien aus Russland. Das sei ein wichtiger Standortfaktor geworden. Doch diese Vorteil falle nun weg. Das werde Europa (und Deutschland) schwächen und die USA stärken.

Die einzigen Gewinner eines sich hinziehenden Ukrainekrieges seien die USA. Ihr Hauptgegner Russland werde geschwächt, und ihr größter Wirtschaftskonkurrent, nämlich Europa, werde ebenfalls geschwächt, während die US-Wirtschaft Profite einstreicht. Die US-Gasindustrie ist euphorisch, weil Europa nun das LNG-Gas aus Fracking kaufen muss, die US-Rüstungsindustrie ist in guter Stimmung, weil Europa Waffen kauft. Und die US-Agrarwirtschaft freut sich über die gestiegenen Lebensmittelpreise, weil die Konkurrenz aus Russland und der Ukraine weniger Getreide exportiert.

Gerade Deutschland werde leiden, weil es viel mehr Geld für amerikanisches LNG ausgeben wird als für billiges russisches Gas via Pipeline.

Die Frage sei nun: Wie lange werde sich das Europa gefallen lassen?

Klar sei, so Chomsky, dass der globale Süden, also allen voran die BRICS-Staaten und ihre vielen Verbündeten nicht mitmachen. Sie werden sich nicht von den USA in den Konflikt hineinziehen lassen. Und sie nehmen auch nicht an den Sanktionen gegen Russland teil. China, Indien, Brasilien, Iran, Saudi-Arabien, Argentinien, Mexiko und so weiter weigern sich, von den USA in den Konflikt hineingezogen werden.