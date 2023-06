Prof. Arne Burkhardt mit 79 Jahren verstorben

Der Pathologe Prof. Dr. Arne Burkhardt, der weltweit wegweisende Arbeit bei der Obduktion von »Impf«-Toten geleistet hat, ist am Freitag, den 2.6.2023 im Alter von 79 Jahren verstorben. Freie Welt trauert um einen der intelligentesten und mutigsten Mediziner unserer Zeit.

Es war eine Zeit, da »Tote an oder mit« positivem PCR-Test noch millionenfach in täglichen Schreckensmeldungen evidenzfrei als »Corona-Tote« gezählt wurden, jedoch niemand auf die Idee kam, Obduktionen von nach »Impfung« Verstorbener vorzunehmen, geschweige denn alle Toten »an oder mit« mRNA-Spritze zu zählen.

Da wagte es ein mutiger Reutlinger Pathologe, sich sehr weit aus dem Overton-Fenster zu lehnen, und hielt am 21. September 2021 in Berlin mit Prof. Dr. Werner Bergholz eine Pathologie-Konferenz – nach der etwa ein Drittel der von ihm obduzierten nach einer Corona-»Impfung« Verstorbenen aufgrund der experimentellen mRNA-Gentherapie verstorben seien. Danach referierte der renommierte Pathologe u.a. auf Einladung der AfD im Sächsischen Landtag und im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages.

Prof. Dr. Arne Burkhardt konnte u.a. nachweisen, dass das giftige Spike-Protein nach der sog. »Coronaimpfung« nicht im Muskelgewebe an einer Stelle verbleibt, sondern sich im ganzen Körper verteilt, u.a. in den Hoden und Eierstöcken, und sogar die Blut-Hirn-Schranke überwindet. Burkhardt forderte bereits im Mai 2022 ein Verbot der unerforschten experimentellen mRNA-Gentherapie.

Burkhardt trat der Gesellschaft kritischer Wissenschaftler Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie um Prof. Sucharit Bhakdi bei. Er referierte dort zuletzt am 15.3.2023 (Freie Welt berichtete). Die MWGFD trauert auf ihrer Webseite um den weltführenden mRNA-Pathologen:

»Wir sind zutiefst erschüttert. Unser liebster Freund und unvergleichlicher Kollege, Professor Dr. Arne Burkhard, ist von uns gegangen. Unser Mitgefühl und unsere ganze Anteilnahme gelten seiner Familie, der wir übermenschliche Kraft wünschen in dieser schweren Zeit. Mit Arne haben wir einen so großen, wunderbaren Menschen verloren, unsere Seelen weinen vor Schmerz. Er war dazu ein so erfahrener und vielwissender Pathologe, wie es nur wenige gibt. Und er verkörperte die Unerschrockenheit und Redlichkeit. Aus dem Ruhestand kehrte er ins Berufsleben zurück, um sein Leben in den Dienst der Menschen und der Menschheit zu stellen. Seine Arbeit hat alle unsere Vorhersagen über die Gefahren der Impfung bestätigt und mit wissenschaftlichen Daten belegt. Er hat den Verstorbenen eine Stimme gegeben und spricht von den Sternen mit ihnen jetzt zu uns. Guter, lieber Arne, wir hören Dich. Wir werden Dein einmaliges Werk fortsetzen und den Weg der Wahrheit bis zum Ende gehen. Arne, auch wenn Du nicht mehr unter uns weilst, Du lebst in unseren Herzen und die Erinnerung an Dich wird eine unerschöpfliche Quelle von Kraft, Inspiration und Hoffnung für uns sein.«

Burkhardt wurde von wissenschaftsfernen Pharmalobbyisten in den »Mainstream«-Medien, wie den staatlich geförderten Propagandisten von Correctiv, verleumdet und gejagt, gab aber in seiner mutigen Suche nach der Wahrheit nie klein bei.

