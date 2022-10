Post-voting society: Regierungs-Projekt der »Smart City« soll Bürger entmündigen

Bitte beachten Sie beim Verfassen eines Kommentars die Regeln höflicher Kommunikation.

20.10.2022 - 11:46

Die Demokratie kann also teilweise (oder ganz?) ersetzt werden? Ja, sorry, aber das steht da!



Verhaltensbezogene Daten (= ausgespähte Überwachungsdaten, die keinen was angehen) sollen also DIE DEMOKRATIE ersetzen oder teilweise ersetzen?



Mit anderen Worten: Die Regierung gibt selbst zu, dass sie gegen die Demokratie oder zumindest für Demokratieabbau ist?!?



Man braucht sich nur angucken, wie sich in den letzten Jahren die Politik verhalten hat. Dann ist klar, wo die Reise hingeht: Der Wähler soll NOCH WENIGER mitzubestimmen haben. Er wird zensiert, gesperrt, das Konto gekündigt, er verliert seinen Job, wenn er eine nicht konforme Meinung hat, er wird als "Nazi" beschimpft usw. - und dann muss er sich noch den saufrechen Satz anhören, die Regierung wüsste, was die Leute gern tun und möchten (!), und deshalb bräuchten wir weniger Demokratie.



Oder gar keine?!? Läuft es etwa darauf hinaus? Könnte man meinen, wenn man sich anguckt, was in den letzten Jahrzehnten und besonders den letzten Jahren alles durchgesetzt wurde, wofür es nie im Leben Mehrheiten gegeben hätte.



Die Politik sollte vorsichtiger sein. Denn wenn sie gemäß des Mottos "Lasst uns weniger Demokratie wagen!" vorgeht, könnte das Volk auf die Idee kommen, "mehr 1989" zu wagen!



Und so weit darf es ja eigentlich gar nicht kommen!