Pornographie und Gender-Ideologie an den Schulen stoppen!

Das Bildungsministerium der Republik Irland wurde von Pastoren beschuldigt, pornografische und Transgender-Ideologie in Schulen zu fördern.

Pastoren aus ganz Irland haben ihre Besorgnis über dieses Thema zum Ausdruck gebracht und ein Schreiben an das Bildungsministerium geschickt, in dem sie ein Ende der Förderung derartigen Materials für Schulkinder fordern, wie The Christian Institute reports. In dem Brief heißt es:

»Pornographische und transsexuelle Ideologie wird in unseren Schulen vom Bildungsministerium gefördert. Das ist inakzeptabel und muss aufhören».«

Die Pastoren führen weiter aus, dass die Förderung solchen Materials eine Verletzung der Rechte der Eltern und der religiösen Überzeugungen vieler Familien in Irland darstellt. In dem Brief heißt es:

»Als Pastoren stehen wir an der Seite der Eltern und Familien, die durch die Förderung von Pornografie und Transgender-Ideologie in unseren Schulen verletzt wurden. Wir fordern das Bildungsministerium auf, die Rechte der Eltern zu respektieren und die Förderung solcher Inhalte für unsere Kinder einzustellen«.

Die Pastoren haben auch die irische Regierung aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um Kinder vor den schädlichen Auswirkungen von Pornografie und Transgender-Ideologie zu schützen. In dem Brief heißt es:

»Wir fordern die irische Regierung auf, Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Kinder vor den schädlichen Auswirkungen von Pornografie und Transgender-Ideologie zu schützen. Dies ist eine dringende Angelegenheit, und wir fordern die Regierung auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Problem anzugehen.«

Die Besorgnis der Pastoren wurde auch von anderen Gruppen in Irland geäußert, darunter von Eltern und familienfreundlichen Organisationen. Sie argumentieren, dass die Förderung von Pornografie und Transgender-Ideologie in Schulen schädlich für Kinder sei und ihr Recht auf eine sichere und gesunde Erziehung verletze.

Abschließend fordern die Pastoren in ihrem Schreiben ein Ende der Förderung von »Pornografie und Transgender-Ideologie« in den Schulen in Irland. Sie argumentieren, dass solches Material für Kinder schädlich ist und die Rechte von Eltern und Familien in Irland verletzt. In dem Schreiben heißt es:

»Wir fordern das Bildungsministerium auf, die Rechte der Eltern zu respektieren und die Förderung von Pornografie und Transgender-Ideologie in unseren Schulen zu stoppen. Unsere Kinder verdienen eine sichere und gesunde Bildung, und es liegt in der Verantwortung der Regierung, dafür zu sorgen, dass dies der Fall ist.«